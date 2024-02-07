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瑞銀連蝕兩季擬下半年重啟回購

【明報專訊】受收購瑞信（Credit Suisse）的業務合併成本拖累，瑞銀（瑞士：UBSG；美：UBS）連續第二個季度錄得虧損，虧損金額為2.79億美元，虧損幅度低於分析師預期的3.72億美元。瑞銀宣布，已完成第一階段的策略整合，預計全面合併將於第二季末完成。瑞銀預期，今季的合併成本可能達10億美元，但到2026年底，預計透過裁員等措施，總成本將減少130億美元，減幅高於此前預期的100億美元。瑞信計劃在今年下半年重啟價值10億美元的股票回購，並建議每股派息0.7美元，按年增27%。

料2026年底成本減130億美元

瑞銀此前計劃，由2022年起進行價值60億美元的股票回購計劃，並預計於2024年3月結束，不過回購計劃在在收購瑞信後擱置。瑞銀最新公布，股票回購計劃將在與瑞信合併完成後開始，計劃到2026年將回購水平，提高至收購瑞信前的水平。瑞銀昨晚在瑞士的股價跌逾3%。

花旗降紐約社區銀行目標價

此外，由於商業房地產投資組合的潛在壞帳導致撥備大增，並在第四季意外錄得虧損的紐約社區銀行（美：NYCB），被惠譽將信評下調至「BBB-」的最低投資級別後，又被花旗集團將目標股價由11美元下調至7美元。該股昨早段挫一成，跌至4.8美元。自上周二收市以來，其股價累計跌逾五成。

花旗指出，紐約社區銀行的股票交易反映不確定性增加，難以在短期內改變市場看法。此外，紐約社區銀行證實，在公布商業地產潛在虧損比預期多的消息前，該銀行的風險總監Nicholas Munson已離職。

（綜合報道）

[國際金融]