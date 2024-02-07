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禮來上季利潤增13% 受惠新型減肥藥銷售強勁

【明報專訊】去年底獲美國食品和藥物管理局（FDA）批准的新型減肥藥Zepbound銷售強勁，加上熱門的糖尿病治療藥物Mounjaro價格上調，推動美國藥廠禮來（Eli Lilly）（美：LLY）第四季收入按年增長28%至93.5億美元，高於分析師預期的89.3億美元。季度利潤按年增長13%至21.9億美元，經調整每股盈利2.49美元，勝於預期的2.22美元。禮來股價昨早段漲至742美元創新高。

股價昨早段見742美元 創新高

Zepbound於第四季的銷售額達1.758 億美元，是禮來首個包含Zepbound銷售額的季度。部分分析師預期，Zepbound上市首年的銷售額可能超過10億美元，並有望成為歷來銷售額最高的藥物。

一些較舊的藥物，尤其是Mounjaro價格上漲，有助推高禮來的整體收入。Mounjaro第四季銷售額達22.1億美元，按年增長近7倍，超出分析師預期的17.3億美元。

雖然新型減肥藥物價格高昂，且未必納入保險範圍，並可能帶來副作用，卻深受消費者歡迎，推動禮來去年股價升近六成，市值達6700億美元，成為美國市值最高的製藥企業。禮來預期，2024年全年收入可達416億美元，全年經調整每股盈利12.7美元，符合分析師預期。

（綜合報道）

[國際金融]