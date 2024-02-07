姜靜：減息預期降溫提振美元

美聯儲上周會議聲明出現明顯轉向信號，未再提及額外收緊貨幣政策的需要，而將重心放在判斷適合減息的時間點，可算是正式確認了加息周期結束。儘管如此，關於減息方面的措辭仍相當謹慎，顯示當局目前不急於放寬貨幣政策，除了留待時間觀察去通脹的進程，美國強韌的經濟數據亦大大降低美聯儲減息的迫切性。

美國經濟保持「金髮女孩」狀態，就業市場持續偏緊。另外，1月製造業和服務業PMI繼續在擴張區域，零售銷售和消費者信心等數據亦做好。市場目前共識是美聯儲在5月開始減息，料全年一共減100至125個基點。日線圖看漲勢頭完好，短期內料美匯指數將繼續在高位整固，下一個阻力位見104.63、105.60，支撐位在103.86、102.90。

美元走強、澳洲通脹放緩，加上澳債收益率回落，導致澳元兌美元上周跌近1%，是表現最差的主要貨幣之一。澳儲行周二議息決議公布後，澳元兌美元收復部分跌幅，重上0.65關口。

考慮到澳儲行的加息周期較其他央行遲開始，加上暫時未見明顯轉向信號，筆者估計該央行的減息周期將在今年第四季才開始，利率優勢將在中期支持澳元。然而，短期內貨幣的走勢主要受美元因素、中國方面的情緒影響，特別是對中國當局的刺激政策及股市走向保持敏感。日線圖上溫和的看跌勢頭正在消退，支撐位暫時在0.6460和0.6410；阻力位看0.6540、0.6570及0.6640。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]