moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

姜靜：減息預期降溫提振美元

【明報專訊】美匯指數自2024年開年以來持續走強，在本周更站上104關口上方的3個月高位。美元此輪走強的底層邏輯，主要是由市場對美聯儲減息的重新定價，再加上美國經濟數據保持大致穩健，以及地緣政治方面的催化劑所導致。

美聯儲上周會議聲明出現明顯轉向信號，未再提及額外收緊貨幣政策的需要，而將重心放在判斷適合減息的時間點，可算是正式確認了加息周期結束。儘管如此，關於減息方面的措辭仍相當謹慎，顯示當局目前不急於放寬貨幣政策，除了留待時間觀察去通脹的進程，美國強韌的經濟數據亦大大降低美聯儲減息的迫切性。

美國經濟保持「金髮女孩」狀態，就業市場持續偏緊。另外，1月製造業和服務業PMI繼續在擴張區域，零售銷售和消費者信心等數據亦做好。市場目前共識是美聯儲在5月開始減息，料全年一共減100至125個基點。日線圖看漲勢頭完好，短期內料美匯指數將繼續在高位整固，下一個阻力位見104.63、105.60，支撐位在103.86、102.90。

美元走強、澳洲通脹放緩，加上澳債收益率回落，導致澳元兌美元上周跌近1%，是表現最差的主要貨幣之一。澳儲行周二議息決議公布後，澳元兌美元收復部分跌幅，重上0.65關口。

考慮到澳儲行的加息周期較其他央行遲開始，加上暫時未見明顯轉向信號，筆者估計該央行的減息周期將在今年第四季才開始，利率優勢將在中期支持澳元。然而，短期內貨幣的走勢主要受美元因素、中國方面的情緒影響，特別是對中國當局的刺激政策及股市走向保持敏感。日線圖上溫和的看跌勢頭正在消退，支撐位暫時在0.6460和0.6410；阻力位看0.6540、0.6570及0.6640。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]