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基金特區：高盛：經濟軟着陸 看好AI股BBB級債券平衡增長與收益

【明報專訊】去年美息升至5厘以上水平，不少資金流向現金，高息定期存款備受追捧。高盛資產管理多元資產方案投資組合經理David Copsey提醒，去年底美國股債市場走勢強勁，反映過早去風險化的風險，認為隨着2024年環球經濟有望「軟着陸」，預期今年驅動市場的關鍵因素，將由去年的通脹及就業市場重新平衡，轉向經濟和企業盈利增長，看好可以受惠於人工智能（artificial intelligence，AI）的股份，以及BBB級別的投資級別債券，以兼顧增長及收益。

回顧去年環球經濟狀况，David Copsey指出，去年末市場對經濟將出現衰退的預期較年初顯著下降，轉變關鍵來自通脹重新平衡，隨着商品價格回落，就業市場供求情况改善，服務價格略為調整，儘管過去一兩個月美國通脹數據較市場預期為強，但該公司認為通脹大幅上升及通脹持續上升的趨勢已經不再，即使紅海局勢推升運輸成本，惟運輸成本佔消費品總成本只有約1.5%，最終對消費品價格影響不大，且大多數供應鏈並未受到中斷，加上美國職位空缺數目有所減低，樓市也現降溫迹象，除非能源市場出現更多意外的情况，方有可能推升通脹，但這並不是該公司的基本情境預測。

通脹風險消退，意味各主要央行不太可能進一步加息，至於減息，則要視乎經濟情况。

商品價格回落 通脹不再

David Copsey續稱，公司認為今年環球經濟有望「軟着陸」，預期美國經濟增長將放緩，並期望歐洲和日本等其他地區，以及部分新興市場經濟能夠從後趕上，儘管現在環球經濟仍存在不確定因素，如各地選舉，但相信現已處於市場周期末期階段，而並非周期已結束。他指出，根據歷史，當接近周期結束時，投資者往往可從股票及債券等風險資產獲得可觀回報，因此現階段持續投資於股債市場，有望於明年獲取不俗的回報。

周期末段 股債回報不俗

去年通脹及就業市場重新平衡，令市場憧憬美國將於今年3月減息，推動去年末美國股債市場做好。儘管近期美國聯儲局主席鮑威爾的言論顯示3月減息機會不大，美股卻未見大幅調整。David Copsey指出，去年推動市場的因素主要為通脹和勞動市場，今年有可能轉向增長，環球經濟「軟着陸」，將支持企業盈利增長，預期今年美企有望保持中單位數增長。至於市場預期明年企業盈利增長可達7%至8%，該公司認為只要繼續看到經濟保持增長，企業盈利增長便有可能達到此水平。高盛全球投資研究部目前預期，今明兩年環球經濟增長均為2.6%。

考慮AI價值鏈不同部位企業

David Copsey表示，由於去年第四季股債表現向好，市場情緒變得更加正面，認為今年投資者仍可從股債市場獲利，他坦言大多數資產類別的估值相對偏高，但認為基本因素更為重要，以美股為例，美股現時估值確較其歷史平均水平為高，如若將市場分為兩部分細看，便會發現哪些科技巨頭的股價遠高於長期平均水平，而其他股份股價則仍處於其長期中位數水平，即其他股份仍有上升空間，而即使估值偏高的科技股，是否仍值得投資，所考慮的應是，是否相信AI的發展和進軍AI企業的盈利增長，而明顯目前已有一些具意義的AI應用，可顯著提升企業生產力，並認為可考慮處於AI價值鏈不同部分的企業，如晶片製造商、軟件開發企業、AI解決方案的顧問和推廣企業等。

看好歐美英政府債

除AI主題外，David Copsey也相對看好可受惠於通脹的企業，如部分金融及保險公司，以及可受惠如能源獨立企業，如部分潔淨能源公司；至於債券，政府債方面相對看好歐元區政府債、美國國債和英國國債。企業債方面，他認為處於投資級別底端的BBB級別債券孳息，相較高等級別的投資級別債吸引，另可選擇性投資於個別具韌性企業發行的CCC級別高息債券，以獲取較高孳息，並認為由於各地選舉或引發市場波動，在投資組合內加入備兌認購期權，可有助於減低投資組合所承受的市場下行風險，以及在債息及股息以外，增加投資組合的收益來源。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]