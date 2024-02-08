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內地救市A股全線升 港股尾市倒跌54點

標籤：經濟

【明報專訊】內地出手救市，中央匯金宣布加碼買入ETF之後，多隻內地股市指數相關的ETF成交創新高，A股成交今年來首破萬億元人民幣。港股早段曾升逾200點，尾市無以為繼，收市倒跌54點，險守萬六關，科技股和內房股沽壓較大。

科技內房股顯著回吐

恒生指數昨高開145點，早段升幅曾擴大至271點，高見16,400點水平，但隨即出現沽壓，臨近中午已掉頭下跌，50天線得而復失，下午曾倒跌101點，收市跌幅略為收窄至54點，報16,081點，大市成交1036億元，較周二減少19%，但連續兩日逾千億元。

科技指數曾跌逾2.2%，是一周以來最大跌幅，收市跌1.64%，阿里巴巴（9988）、美團（3690）回吐逾1%。大行摩根士丹利看淡內房股，目標價平均調低30%，該行擔心宏觀環境未有起色，置業氣氛疲弱，令銷售和毛利受壓持續更長時間，多隻內房股向下（見表）。

路透社報道，美國參議院有關制裁中國醫藥公司的法案，支持的議員數目降至零，藥明生物（2269）和藥明康德（2359）延續反彈，分別升5.6%和5%，是表現最好的兩隻藍籌。

「南北水」都錄得淨流入，其中「北水」南下淨買入港股23.54億元，扭轉前一天的淨流出情况，最受歡迎的是中移動（0941），淨買入2.78億元，另一方面內地資金已連續13個交易日減持騰訊（0700），昨天淨沽售4.62億元，其次是中芯的淨沽1.04億元。

外資連續7日淨買A股 10個月最長

至於外資就連續7個交易日淨流入A股，時間是去年5月中以來最長，昨天淨買入16.84億元人民幣。而A股昨天由開市升至收市，上證指數收復2800點關口，升幅1.4%，滬深300指數升近1%，兩項指數均以全日高位收市，主要由半導體、醫藥、軍工和汽車股帶動。創業板指數亦升逾2.3%。兩市成交突破1萬億元人民幣，是去年11月以來最多。

不過，人民銀行在農曆新年前延續本周的「收水」趨勢，昨開展3960億元人民幣14天期逆回購，單日淨回籠1480億元人民幣。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，有投資者沽貨套現過年，恒指在16,400點左右有阻力是可理解，雖然相信大市未完成反彈，假期後能上望16,600點水平，但樓市等內地經濟問題未解決，除非數據反映已見底回升，否則最快下半年才有望重上17,000點。