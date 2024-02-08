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阿里上季少賺4％符預期 回購加碼1950億

標籤：經濟

【明報專訊】阿里巴巴（9988）公布截至去年12月底止第三財季業績，非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤為479.51億元（人民幣，下同），按年下跌4%，符合市場預期；淨利潤107.17億元；收入按年升5%至2603.48億元，稍遜預期的2617億元。集團同時宣布加碼回購，料於2027年3月底前將回購規模增加250億美元（約1950億港元），令未來3個財年可用於回購資金達353億美元（約2753億港元）。

阿里上季共使用29億美元回購回購2.927億股普通股（即3660萬股ADS）。集團首席財務官徐宏表示，集團希望將資本回報率由單位數提升至雙位數，回購計劃目標是每年流通股可減少約3%，認為每年近120億美元的回購額度已考慮多個因素，包括境外現金水平等，又指集團資產負債表強勁，強調提升資本回報率與加大業務投資沒有矛盾及衝突。

阿里早前提出減持非核心資產的方針，集團主席蔡崇信表示，今個財年首3季已退出17億美元的非核心資產，速度已非常不錯，亦成立專門工作小組研究退出上市公司股票。至於旗下傳統實體零售業務，蔡崇信稱，實體零售並非核心的聚焦業務，集團退出相關業務做法合理，但考慮當時市况，或需要一定時間實現。

被問及分拆菜鳥及盒馬上市進展，蔡崇信認為，當時提出分拆目標是體現業務的內在價值，惟現時市場條件無法真正體現業務內在價值，首席執行官吳泳銘及團隊已在過去數個月深入地研究各個業務，現時策略更聚焦於推動不同業務協同效應，未來將繼續考慮個別業務的單獨融資。

蔡崇信：菜鳥盒馬分拆無法體現價值

阿里上季經調整EBITA（息稅及攤銷前盈利）按年升2%至528.43億元，各項業務以國際數字商業集團收入增長最強勁，期內按年升44%至285.16億元。吳泳銘指出，未來一年將在改善用戶核心體驗上加大投入，以支持淘天集團重拾增長及穩固市場領導地位。同時聚焦資源開發公共雲產品，以及保持國際商業業務的強勁增長勢頭。

集團旗下淘寶天貓集團上季收入約為1290.7億元，按年增長2%，線上GMV取得同比健康增長，由交易買家數和訂單量的強勁增長所推動，部分被平均訂單金額下跌所抵消；智能雲業務收入錄280.66億元，按年增3%；菜鳥集團收入為284.76億元，按年增24%，主要由跨境物流履約解決方案收入帶動。

阿里昨收市報74.9元，跌1.45%；阿里美股（美：BABA）公布業績後盤前先升後回落。