百勝中國去季多賺81% 勝預期 今年回購規模倍增 股價曾飈28%

明報記者 方楚茵

百勝昨交出的亮麗季度業績，還包括同店銷售增長達4%，高於市場預期3.24%；調整後每股攤薄盈利按年增92%至0.25美元，較市場預期0.151美元高出65.2%。而第四季集團總收入按年增長19%至24.9億美元，不計及外幣換算影響則增長21%；經營利潤增長170%至1.10億美元。核心經營利潤增長324%。季內淨新增542家門店，令截至2023年底門店總數達到14,644家，當中肯德基門店數達10,296家，必勝客門店數達3,312家、全年淨開店數超出預期。

2023年全年業績方面，百勝全年不計及外幣換算影響的系統銷售額亦按年增21%，主要得益於9%的淨新增門店貢獻，同店銷售額增長7%，以及2022年低基數效應。全年總收入按年增長15%至109.8億美元，不計及外幣換算影響則增長21%。

提3年大計 回饋股東至少30億美元

除了去年好，還拋出往後3年大計。包括本財年計劃全年淨新增約1500至1700家門店，資本支出約7億至8.5億美元之間；今後3年以季度現金股息及回購股票形式向股東回饋至少30億美元（見表）。百勝中國去年回購共計6.17億美元，單計第四季就已回購了3.36億美元。集團預計今年將以12.5億美元於美、港公開市場，即變相較2023年的全年回購6.17億美元的兩倍。

高盛報告指出，百勝收入及盈利錄得強勁的增長，第四季收入按年增長19%，高過該行預期的16%。

高盛：百勝H股目標價476元

第四季同店銷售增長4%，亦略高於早前下調至3.4%的預測，意味着恢復至疫情前水平的85%。至於去年公司淨新增1697家門店，亦超出指引的1400至1600家，並多過該行預期1605家。

此外，高盛指百勝中國於第四季及去年回饋股東約3.9億及8.33億美元，高於指引範圍。管理層更進一步提高對今年目標指引至12.5億美元，認為在宏觀環境不穩定下將對股價起非常重要支持作用，維持「買入」評級，H股目標價476元，美股目標價為61美元。