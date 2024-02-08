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星展香港去年多賺12% 貸款逾10年首跌

【明報專訊】星展香港公布去年全年業績，星展北亞區主管及星展銀行（香港）行政總裁龐華毅表示，去年純利升至92億元，按年升12%，同時2020至2023年的複合年均增長率（CAGR）達20%。龐華毅續指，由於環球息口高企、中國內地利率較本地低，以及經濟復蘇緩慢，令該行去年整體貸款額為3980億元，按年跌7%，他提到去年為過去逾10年來，其貸款額首年錄得跌幅。

因應兩內房企敞口增撥備

龐華毅指出，星展香港去年總收入為187億元，按年升13%。其增長主要受惠於淨息差擴大44點子至1.91厘，帶動淨利息收入按年增21%至126億元。星展銀行（香港）董事總經理兼財務總監陳立珊表示，該行非利息收入與去年相若並維持穩定，去年錄得61.02億元；存款方面，陳立珊指出該行存款維持穩定，去年達4630億元，而因息口上升、令客戶偏好於敘造定存，促使去年活期及儲蓄存款（CASA）比率達53%，較2022年跌5個百分點。

貸款質素方面，星展香港去年不良貸款比率為1.03%，按年跌0.04個百分點，而去年特殊撥備增加至7.95億元。龐華毅解釋，該行因應兩間中國房企的敞口而增加其撥備，但他強調該行的貸款組合主要為背景良好的國企和私企，而內房敞口佔該行的貸款組合約7%，表示該行對風險敞口的管理良好，並對其貸款組合非常有信心。

龐華毅解釋，該行貸款於去年受壓，因中國內地與香港息差擴大，中國內地的利率較低，令過往於香港進行貸款的大型中國公司，轉移至於中國內地貸款，避免高息環境及減低借貸成本。陳立珊續指，預期美國於今年下半年開始減息，共減息5次，但息口於上半年仍維持高企，預計貸款方面會於上半年持續受壓，待下半年減息才有所改善。