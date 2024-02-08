moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

一田暫定次季新界增設兩超市

【明報專訊】新地（0016）旗下日式超市一田百貨近期屢傳縮舖調整後，一田百貨最新宣布今年的發展方向，將聚焦在擴張計劃及重新規劃項目。在擴張計劃方面，一田今年將繼續拓展其超市版圖，暫定第二季於新界區開設兩間全新分店。同時，一田屯門店及觀塘店將於今年首季起進行優化工程，重整店內佈局，暫定將於第二季以全新面貌為大家提供服務。

屯門觀塘店首季起優化

一田發言人稱，公司一向定期審視業務概况，並根據未來的發展方向，適度調整各分店的佈局。一田今年着力發展超市陣容，同時就旗下分店進行不同程度的優化工程，以配合集團整體發展方向，同時滿足市場所需。一田未來會繼續物色開設新店的可能性，同時會持續推動專業化管理、數碼化及可持續發展等範疇。」

據一田新聞稿指出，今年將斥資數千萬港元在第二季連開兩店，令總分店數目增至15間。上述提到的兩間全新分店分別位於白石角Silicon Hill及屯門NOVO LAND，暫定於今年5月正式開幕。兩間分店各佔地約4000至5000方呎，同屬一田超市系列。為調整業務發展，一田屯門店及觀塘店今年亦會進行優化工程。屯門店將於2月21日起開啟工程，暫定將於4月下旬完成。觀塘店將於3月11日開啟工程，暫定於5月下旬竣工。優化工程進行期間，兩間分店將如常營業。