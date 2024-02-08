三大媒體建新體育串流平台 今秋登場 ESPN霍士華納各佔1/3股權

料收費明顯低於有線電視套餐

這三大媒體公司已確認，這項尚未命名的串流服務，將直接向消費者提供它們旗下ESPN、TNT、Fox、FS1及ABC的體育內容。這三大媒體公司都將各自擁有該平台的三分之一所有權，但服務收費仍未確定，預計將明顯低於包含多個頻道的典型有線電視套餐，後者月費可達100美元以上。

霍士、華納兄弟探索及持有ESPN多數股權的迪士尼表示，新服務將為用戶提供更多選擇，並為那些放棄了傳統付費電視服務的觀眾，提供以體育為中心的新服務。《華爾街日報》指出，三大平台合作，標誌串流媒體產業發展的新里程，可能會加快消費者從有線電視頻道轉投串流服務。

花旗料涵蓋美55%體育賽事播映權

長期以來，體育賽事一直是有線電視頻道的賣點。媒體公司一直猶豫是否將美式足球聯盟（NFL）、美國職業籃球聯賽（NBA）及美國職棒大聯盟（MLB）等具價值的賽事引入串流媒體平台，恐影響有線頻道的收入。不過隨着有線電視頻道的用戶減少，這三大媒體公司加大對串流媒體服務的注碼。

《華爾街日報》引述知情人士稱，三大媒體尚未通知各聯賽組織有關創建新體育串流平台的談判。據稱，ESPN和華納兄弟探索頻道旗下的TNT，都在與NBA重新談判版權。花旗的分析師預計，這超大型體育串流平台將涵蓋美國約55%的體育賽事播映權。

知情人士稱，這項合作計劃在企業內部的代號為「猛禽」（raptor），由ESPN董事長Jimmy Pitaro及迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger），於4個月前開始拉攏其他媒體公司為建立超大型體育平台進行談判。消息稱，這體育平台將在未來數周任命負責人。

迪士尼旗下的Disney+、Hulu，以及華納兄弟探索旗下的Max等串流服務訂戶，將能夠以套餐形式訂閱新服務。

分析：有線電視訂戶每年減逾7%

研究機構MoffettNathanson數據顯示美國有線電視服務訂戶每年減少逾7%，訂戶流失速度較幾年前不到2%降幅顯著加快。目前約5500萬美國家庭為有線電視訂戶，明顯低於10年前1億戶峰值。

（華爾街日報）

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