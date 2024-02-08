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憂美商業地產虧損 耶倫：相信問題可控

【明報專訊】美國商業房地產的虧損恐影響美國地區銀行。美國財長耶倫周二向眾議院金融服務委員會作證時表示，商業房地產的虧損令人擔憂，但美國監管機構正致力確保金融體系的貸款損失撥備及流動性水平，足以應對問題。她說，利率上升、疫情引發的工作模式轉變導致辦公室空置率增加，以及今年即將到期的大批商業房地產貸款等因素綜合起來，為商業房地產的業主帶來很大壓力，「我對此很擔心，但相信這問題可控」。不過她以不評論個別銀行的情况為由，未有評論紐約社區銀行（美：NYCB）的狀况。

穆迪降紐約社區銀行至「垃圾級」

紐約社區銀行受商業房地產投資組合的潛在壞帳影響，令撥備大增，以致第四季意外錄得虧損。穆迪周二晚將該銀行的信用評級下調兩級至Ba2「垃圾級」，並警告若該銀行的情况惡化，評級仍可能被下調。該銀行周二股價挫22%，收報4.2美元，是1997年以來最低收市價，昨早段跌6%，較上周三（31日）公布意外錄得虧損的業績前，大跌六成。

穆迪指出，紐約社區銀行面臨「財務、風險管理和企業治理的挑戰」，在衡量是否再下調評級時，將聚焦於該銀行的商業房地產投資組合及盈利前景等，並會評估其企業治理，包括風險和資產負債表管理。穆迪表示，若該銀行的信用表現轉弱、市場融資相對於存款融資的使用擴大，又或存戶信心下跌令流動性轉弱，都可能被下調評級。

紐約社區銀行上周公布第四季業績時透露，去年美國地區銀行爆發危機後，向破產的Signature Bank購入大量資產，加上商業房地產業務陷入虧損，導致其不得不加強資產負債表。

受資產收購影響，紐約社區銀行的資產規模突破了1000億美元的關鍵門檻，須遵守更嚴格的資本要求。在進行巨額撥備後，紐約社區銀行第四季按年由盈轉虧，並要下調股息。惠譽上周五已將該銀行的信評，下調至「BBB-」的最低投資級別。標準普爾去年按該銀行的要求撤回評級後，不再為其提供評級。

（綜合報道）

[國際金融]