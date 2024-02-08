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Snap上季收入增5%遜預期 用戶增長放慢

【明報專訊】社交媒體Snapchat母企Snap（美：SNAP）的用戶增長放慢，加上收入升幅遜於預期，令市場憂慮其廣告業務落後於Meta（美：META）、亞馬遜（美：AMZN）及Alphabet（美：GOOG）等規模較大的數碼廣告競爭對手，昨早段股價挫34%。

美國國債拍賣前，美股三大指數早段向上，標普500指數早段逼近5000點創新高。

料首季經調整最多蝕9500萬美元

Snap第四季每日活躍用戶按年增長10%至4.14億，但增幅遠低於前一年同期的18%。該公司第四季收入按年增5%至13.6億美元，低於分析師預期的13.8億美元，並落後於Snap主要對手第四季在廣告收入方面的雙位數百分比按年升幅。Snap將部分問題歸咎於以色列與哈馬斯去年10月爆發戰爭，對廣告業務帶來的不利影響。

該公司預計，今年第一季調整後的息稅折舊及攤銷前利潤為虧損5500萬至9500萬美元，較分析師預期的虧損嚴重。

Uber上季訂單總額增22%勝預期

此外，召車軟件巨頭優步（Uber）（美：UBER）第四季訂單總額（Gross Booking）按年增長22%至376億美元，高於分析師平均預期的371億美元，反映全球在聖誕節旺季對召車及送餐的需求強勁。優步第四季利潤達14.3億美元，遠高於分析師預期的3.5億美元，這主要由於有10億美元的利潤，主要來自股權投資重估的「未實現收益」。這些獲重估的股權投資，包括滴滴出行及自動駕駛技術公司Aurora的股份。優步早段股價曾微升至70.87美元創新高，過去一年其股價升超過1倍。

（綜合報道）

[國際金融]