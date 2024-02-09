A股三連升 滬深成交萬億 港股挫203點再失萬六關

南水連續8日淨買A股

隔晚美股做好，恒指低開93點後一度倒升11點，但內地1月居民消費價格指數（CPI）按年跌0.8%，連續4個月通縮，大市其後反覆向下，午後更最多跌260點，收市跌203點，報15,878點；國指跌61點，收報5360點；科指跌22點，收報3168點。成交縮減，但北水淨流入增加，昨淨流入45.91億元，金額為近兩星期最多；南水北上淨流入5.83億元人民幣，為連續第8日淨流入，累計淨流入266.12億元人民幣。

藥明系再插 表現最差藍籌

業績後被大行調低目標價的阿里巴巴（9988）雖再次加碼回購，但昨日最多跌逾7%，全日跌6.1%，其他科技股普遍下跌，騰訊（0700）跌1.7%，京東（9618）跌2.6%，美團（3690）、百度（9888）偏軟；連彈三日的藥明系重現跌勢，藥明生物（2269）及藥明康德（2359）分別跌7.6%及7.2%，是跌幅最大兩隻藍籌股，藥明合聯（2268）挫17.6%，見上市新低。

第一上海首席策略師葉尚志表示，大市未重上16,300點前仍有機反覆波動，昨受假日氣氛影響，成交量又再縮減至800億元以下，要留意長假後能否恢復到900億元以上，市場流動性依然是現時的參考指標，走勢來看，15,336點是目前的重要支持位。

分析：恒指15336成重要支持

內地方面，A股連續3日做好，上證指數以接近全日高位收市，收報2865點，深成指收升逾1%，報8820點，兩市成交合計1.02萬億元人民幣，連續兩日錄得逾萬億元成交。內地股市昨日收爐，總結兔年，上證指累跌12.22%，深成指更累挫26.38%。