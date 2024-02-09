moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

A股三連升 滬深成交萬億 港股挫203點再失萬六關

標籤：經濟

【明報專訊】中證監突然易帥，內地及香港股市反應不一。A股升惜港股未能跟隨，恒指連續兩日下跌，昨收市跌203點，報15,878點，再失萬六點大關，臨近農曆年長假期，大市全日成交縮減至逾777億元，是逾3周以來最少，北水淨流入近46億元。港股今日半日市，下周三（14日）啟市。

南水連續8日淨買A股

隔晚美股做好，恒指低開93點後一度倒升11點，但內地1月居民消費價格指數（CPI）按年跌0.8%，連續4個月通縮，大市其後反覆向下，午後更最多跌260點，收市跌203點，報15,878點；國指跌61點，收報5360點；科指跌22點，收報3168點。成交縮減，但北水淨流入增加，昨淨流入45.91億元，金額為近兩星期最多；南水北上淨流入5.83億元人民幣，為連續第8日淨流入，累計淨流入266.12億元人民幣。

藥明系再插 表現最差藍籌

業績後被大行調低目標價的阿里巴巴（9988）雖再次加碼回購，但昨日最多跌逾7%，全日跌6.1%，其他科技股普遍下跌，騰訊（0700）跌1.7%，京東（9618）跌2.6%，美團（3690）、百度（9888）偏軟；連彈三日的藥明系重現跌勢，藥明生物（2269）及藥明康德（2359）分別跌7.6%及7.2%，是跌幅最大兩隻藍籌股，藥明合聯（2268）挫17.6%，見上市新低。

第一上海首席策略師葉尚志表示，大市未重上16,300點前仍有機反覆波動，昨受假日氣氛影響，成交量又再縮減至800億元以下，要留意長假後能否恢復到900億元以上，市場流動性依然是現時的參考指標，走勢來看，15,336點是目前的重要支持位。

分析：恒指15336成重要支持

內地方面，A股連續3日做好，上證指數以接近全日高位收市，收報2865點，深成指收升逾1%，報8820點，兩市成交合計1.02萬億元人民幣，連續兩日錄得逾萬億元成交。內地股市昨日收爐，總結兔年，上證指累跌12.22%，深成指更累挫26.38%。