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中國1月CPI跌0.8% 連續4月通縮 14年最低 分析：人行或最快下月減息

【明報專訊】中國正竭力擺脫通縮之際，國家統計局昨公布最新經濟數據顯示，1月消費者價格指數（CPI）繼續疲弱，按年下跌0.8%，為2009年全球金融危機以來最大跌幅，亦是連續4個月負數，跌幅亦較預期跌0.5%為多，顯示中國持續陷入通縮區間。明報記者 方楚茵

不過，若按月比較，受節日效應影響，居民消費需求持續增加，全國居民消費價格按月上升0.3%，按月擴大0.2個百分點，屬連續兩個月上漲。

工業生產者出廠價格指數（PPI）方面，1月份下跌2.5%，連續兩個月降幅輕微收窄，稍強於預期跌幅2.6%，並已是連續16個月處於通縮狀態。

食品跌價5.9% 豬肉鮮菜跌逾一成

國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，受去年同期春節（在1月）錯月對比基數較高影響，加上疫情防控轉段後消費需求增加，導致高基數影響。1月份食品價格按年跌5.9%，影響CPI下降約1.13個百分點，其中豬肉、鮮菜和鮮果價格分別下降17.3%、12.7%和9.1%，合計影響CPI下降約0.78個百分點，佔CPI按年降幅九成多，是拉低CPI按年變化的主要因素。

若扣除食品及能源價格，上月核心CPI按月升0.3%，升幅與近10年同期平均水平相若，按年則升0.4%，保持溫和上升。

PPI方面，董莉娟指1月份受國際大宗商品價格波動、國內部分行業進入傳統生產淡季等因素影響，全國PPI按月按年同下降，但降幅均收窄。

高盛報告指出，1月份CPI通縮擴大，PPI通縮則收窄，持續通縮的部分原因是由於今年農曆新年假期較晚，在2月10日至17日，2023年則在1月21日至27日。1月份與去年同期相比需求季節性疲軟，當中食品價格通縮擴大，服務業通脹疲軟，加上房地產持續低迷帶來的通縮壓力表明，中國重返通脹之路將被推遲。

1月PPI跌幅收窄至2.5%

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒則指出，隨着食品價格基數偏高的影響逐步消散，豬肉價格近期亦有所回升，食品價格在第二季或之前可望回復正增長，協助整體通脹在今年中左右重上約1%水平。而通脹持續低迷，讓人行有更多空間考慮放寬政策，不排除繼日前降準0.5個百分點後，最快下月考慮減息0.1厘。

至於1月份PPI按年下跌2.5%，溫嘉煒稱，煤炭開採和洗選價格按年跌幅維持在16%左右，連續9個月錄得雙位數跌幅。展望未來，煤炭供應過剩，加上內地製造業活動及新訂單持續收縮，可能繼續拖累整體生產物品價格，短期內或維持2%至3%按年跌幅。