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日央行：縱結束負利率 難持續加息

【明報專訊】日本央行副行長內田真一昨表示，物價升幅穩定在2%目標概率「正逐步上升」，但他強調「即使未來結束負利率政策，也會維持寬鬆的金融環境」，考慮到經濟和物價走勢，日央行難以持續加息。受央行鴿派信號刺激，日經指數昨漲743.36點，升幅2%，收報36863.28點，是1990年2月20日以來收市高位。日圓兌每美元昨晚跌至149水平，是去年11月底以來低位；每百日圓兌港元回落至5.24算。

稱不會大削國債購買規模

內田真一稱，退出負利率政策，意味日本央行將加息0.1厘。他說，若央行認為持續實現2%通脹的目標在望，央行將停止購買風險資產，包括ETF和房地產信託基金，不過央行不會大幅削減國債購買規模，以確保孳息率曲線控制（YCC）政策結束後，長期利率不會急升。利率期貨數據顯示，交易員押注日本央行4月結束負利率的概率在七成以上。

日本大型商業銀行正將資金累積在日本央行的負利率帳戶，被視為市場押注日本央行即將退出負利率的迹象。 去年12月，日本央行的負利率帳戶停泊了高達3.2萬億日圓（約1679億港元）的資金，是2016年引入負利率政策以來最高。雖然商業銀行將額外儲備存入日本央行，會產生0.1厘的利息支出，但銀行業仍可透過利差交易彌補損失。此外，債券市場不穩，令購買主權債務更具挑戰，為銀行將資金存入負利率帳戶提供理由。

美國財政部周三舉行了價值420億美元的10年期國債拍賣，規模是歷來之最。這次拍賣的需求強勁，中標利率為4.093厘，低於競標結束前的4.105厘。承接所有未銷售債券的一級交易商，在本輪獲配售的比例為13%，比例是去年8月以來最低。美國就業市場數據持續顯示韌性，美國10年期國債孳息率昨晚漲至4.16厘，美股三大指數早段窄幅上落。中東緊張形勢加劇，國際油價午夜前升2%。

（綜合報道）

[國際金融]