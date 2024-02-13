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北上消費熱 港餐飲增長輸深圳 業界：港人赴內地食團年飯 料生意跌15%

【明報專訊】香港於去年2月通關，零售行業原先預期迎來強勁反彈，但去年中起市民外遊及北上消費，本地消費力外流，零售銷售額以至餐飲收入按年增長均有所放緩。業界人士表示，今個農曆新年更多港人轉到深圳食團年飯，但學者預計，相信現時已接近最差情况，未來兩地價格差距收窄，將對本地消費有一定幫助。

明報記者 蕭嘉聰

以香港餐飲行業銷售額來看，去年首4個月增長強勁，不過自5月份起增幅明顯放緩，10月份更只錄得單位數增長；不過深圳的餐飲業銷售額自去年8月起錄得雙位數增長，表現普遍跑贏香港餐飲行業。至於零售銷售額表現，深圳普遍錄得單位數升幅，香港只有10月及12月錄得單位數升幅。

港人赴日消費較疫前增36% 

此外，據日本觀光廳數據，去年共有211萬名港人到訪日本，總消費額為4795億日圓（折合約251.3億港元），佔外國旅客總消費額的9.1%，較疫情前的2019年亦大增36.1%。

香港餐飲聯業協會會長黃家和日前表示，今年市况較淡靜，預計團年飯生意額較去年跌15%，兩地通關後深圳和廣州的中式餐廳酒樓生意普遍非常理想，今年有更多港人到內地食團年飯。

兩地物價收窄 港消費望改善

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，在香港與內地通關之後，兩地不斷融合，北上消費是必然發生的事情，加上內地近年消費市場有很大進步，包括服務、商場設施等方面，亦有不少香港沒有的玩樂活動，以及兩地物價存在差異，部分商品的價錢是香港同一商品價錢的三分之一，在香港經濟欠佳的背景下，令更多港人北上消費。

他續稱，內地旅客在通關後來港消費意欲不高，其於疫情期間已習慣網購，以及出境的消費面對限制等，旅客大多轉以體驗為主，令香港零售增長放緩。整體而言，香港以中檔次餐廳最受影響，各個地區當中以北區居民較多回內地消費，因此北區的快餐業亦受壓，但相信核心區、米芝蓮及「網紅」餐廳受到影響不大。

若人幣轉強 北上消費料減 

不過，麥萃才認為，隨着北上消費成為新常態，深圳零售及飲食業亦慢慢提高價格，隨着兩地的物價不斷收窄，現時已十分接近最差情况，當北上消費帶來的新鮮感減退後，料本地消費表現未來將有所改善。

羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港區主管合伙人鄭煥然認為，港人對大型超市新鮮感減少後，消費熱潮將會減退，如果人民幣強勢，港人亦會減少北上消費。