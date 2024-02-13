moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

澳紐印度股市偏軟 油價曾跌1%

【明報專訊】農曆新年期間，本港、內地、星馬韓等金融市場休市，日本昨天亦因為建國紀念日假期休市。亞太區有開市的地方成交淡靜，澳洲、新西蘭和印度股市偏軟，MSCI亞太（日本除外）指數曾跌約0.3%。

伊朗預計以色列和哈馬斯的戰事，可能接近循外交途徑解決，意味中東局勢有望降溫。主要產油國沙特阿拉伯亦強調，有充足石油閑置產能，需要時可應市。油價隨之回軟，能源股跟隨油價向下，油價昨曾跌1%，扭轉上周升6%走勢。

德法股市靠穩 美股早段微升

歐洲股市昨早段靠穩，德國、法國股市承接上周五美股升勢做好，帶動MSCI全球指數曾見兩年高位，一度高見748.44水平，但英國股市之後略為回軟，截至香港時間昨晚近10時跌0.16%。美股早段微升，上周首次突破5000點關口的標普500指數，昨微升0.02%。電商平台亞馬遜（美：AMZN）股價早段升0.04%，報174.51美元，亞馬遜上周遭創辦人貝索斯（Jeff Bezos）減持，套現20億美元，是超過兩年來首次沽貨。

投資者正觀望美國本周的通脹數據，判斷聯儲局何時開始減息。路透社調查顯示，經濟師平均預計，1月整體消費物價指數（CPI）按月再升0.2%，按年升3%，升幅較去年12月低0.4個百分點。扣除食品和能源價格的核心指數，按月升0.3%，按年升3.8%，升幅較前1個月低0.1個百分點。

不過，匯豐預期聯儲局對減息取態審慎，即使通脹繼續回落都不會改變有關言論，而且局內可能傾向支持美元偏強，以壓低入口物價以至整體通脹。瑞銀關注市場近期持續調低減息預期，由今年初估計全年減息6或7次，減少至5次以下。但這亦反映經濟增長較原本預期強，所以續利好股市。美股昨早段靠穩，美匯指數在104水平上落。