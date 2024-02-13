澳紐印度股市偏軟 油價曾跌1%

伊朗預計以色列和哈馬斯的戰事，可能接近循外交途徑解決，意味中東局勢有望降溫。主要產油國沙特阿拉伯亦強調，有充足石油閑置產能，需要時可應市。油價隨之回軟，能源股跟隨油價向下，油價昨曾跌1%，扭轉上周升6%走勢。

德法股市靠穩 美股早段微升

歐洲股市昨早段靠穩，德國、法國股市承接上周五美股升勢做好，帶動MSCI全球指數曾見兩年高位，一度高見748.44水平，但英國股市之後略為回軟，截至香港時間昨晚近10時跌0.16%。美股早段微升，上周首次突破5000點關口的標普500指數，昨微升0.02%。電商平台亞馬遜（美：AMZN）股價早段升0.04%，報174.51美元，亞馬遜上周遭創辦人貝索斯（Jeff Bezos）減持，套現20億美元，是超過兩年來首次沽貨。

投資者正觀望美國本周的通脹數據，判斷聯儲局何時開始減息。路透社調查顯示，經濟師平均預計，1月整體消費物價指數（CPI）按月再升0.2%，按年升3%，升幅較去年12月低0.4個百分點。扣除食品和能源價格的核心指數，按月升0.3%，按年升3.8%，升幅較前1個月低0.1個百分點。

不過，匯豐預期聯儲局對減息取態審慎，即使通脹繼續回落都不會改變有關言論，而且局內可能傾向支持美元偏強，以壓低入口物價以至整體通脹。瑞銀關注市場近期持續調低減息預期，由今年初估計全年減息6或7次，減少至5次以下。但這亦反映經濟增長較原本預期強，所以續利好股市。美股昨早段靠穩，美匯指數在104水平上落。