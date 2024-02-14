moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

MSCI全球指數剔出66家中資 兩年最多

標籤：經濟

【明報專訊】MSCI明晟昨公布季度檢討結果，當中將66家中企從MSCI全球標準指數剔出，為至少兩年以來的新高，其中被剔出的股份包括內房股金地（滬：600383）及綠城中國（3900），以及南方航空（1055）和平安好醫生（1833）等；另有5家中企，包括巨子生物（2367）被納入該指數內。

香港指數踢走新世界百威

MSCI中國A股在岸指數則剔出74家中企，新增3家中企；MSCI中國指數方面則剔出76隻股份，新增4隻股份；而MSCI香港指數內，亦有3家公司被剔出，其中包括新世界發展（0017）、百威亞太（1876）及信義玻璃（0868），未有納入任何股份。所有股份變動將於2月29日收市後生效。

而今日為甲辰龍年港股首個交易日，恒指於兔年累瀉28.57%，上周五（9日）收報15,746點，為過去12個生肖年中表現最差；惟昨日（13日）於新加坡交易的HS 50指數期貨（「黑期」）最高見15,916點，較上周五恒指收市高170點。亞洲地區股市方面，日經指數昨開市日曾升穿38,000點，創近34年新高；南韓股市升逾1%。

市場流傳有「紅盤效應」的說法，即每年的第一個交易日，指數若是紅盤高收（即上升），全年指數都會錄得升幅。恒生指數公司發表報告指出，恒指自1969年11月推出以來，共錄29次紅盤高收，其春節後首個交易日錄得升幅的概率為54%，而過去4次龍年均錄紅盤高收，為12生肖中唯一錄得全紅盤高收的生肖，4次龍年紅盤平均升幅1.7%，於12生肖排名第3。

而翻查紅盤效應在過去12個農曆年中，曾失效過9次，以過去3年為例，恒指均錄得紅盤高收，然而全年均告下跌（見表）。恒指公司指出，過去29次紅盤高收，其全年表現同樣上升的概率則為66%。凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，外圍市况氣氛向好有利恒指高開，但因市場欠缺信心，料港股僅會開市早段溫和高開。而美國昨晚公布通脹數據，有機會影響美股及港股走勢，最終今日是否能紅盤高收，暫時難以判斷。