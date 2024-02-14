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長和減持意國電訊資產交易告吹

標籤：經濟

【明報專訊】長和（0001）整合部分歐洲電訊業務，但遇上不少阻滯，其中減持意大利電訊資產的交易最終告吹。公司昨日宣布，由於交易的先決條件，未能在2月12日限期前完成，所以協議已終止。

長和去年5月宣布，通過在意大利成立新的合資公司，變相出售當地網絡設備、批發流動及固網通訊業務60%股權，給私募基金EQT Infrastructure，總代價最少24億歐元（約204億港元），估計錄得38億港元收益。

但到去年11月，由於未與相關第三方達成協議等，延長限期3個月至本月。

探索與EQT基礎設施交易

有意大利報章於本月初報道，交易其實未到限期前已煞停，因為長和意大利5G網絡，與Iliad、Swisscom Fastweb早就訂立網絡分享協議，令注入資產到新合資公司的交易更複雜，因而更難完成。

長和於通告中強調會繼續尋求其他可行的交易，為公司帶來價值，包括若出現合適的機會，探索與EQT的基礎設施交易。

與Vodafone合併英業務

料今年底前完成

除了意大利，長和旗下英國電訊業務3英國，去年中亦宣布與同業Vodafone合併，變相減持股權至49%，同時獲償還結欠的16.84億英鎊（約168.3億港元），預計交易今年底前完成，3年禁售期後，長和更可以悉數出售持股，完全退出英國電訊業。

英國監管部門上月底介入，調查合併會否導致選擇減少，推高價格，將於40個工作天內完成首階段調查，再決定下一步行動。長和2016年曾計劃將3英國和另一同業O2合併，但未能通過反壟斷調查而取消。