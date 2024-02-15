AI技術犯罪的公眾意識不足問題

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AI生成的詐騙日趨嚴重

《南華早報》2月4日揭露，一家跨國公司在香港辦事處遭受了一宗精心策劃的AI生成的詐騙事件，造成了高達2億港元（2560萬美元）的巨大損失。詐騙分子利用深度偽造技術，在視頻會議中數位重現了該公司的首席財務官和其他人物。通過使用公開可用的視頻和音頻素材，詐騙分子以令人信服的方式複製了會議的參與者。結果，員工毫不知情地受騙，將共計15筆款項匯入了詐騙賬戶。

公眾安全意識差距仍大

其實，香港政府早於年初已經警告公眾不要被一段使用人工智能偽造的網絡視頻所欺騙。這段上月中流傳的視頻，以香港行政長官李家超的形象推薦一個回報豐厚的投資計劃。然而，政府官員已表示該視頻是虛構的，具有詐騙目的，並譴責那些試圖利用李家超的名字和形象欺騙公眾的不法分子。

這些真實案例凸顯了一個重大挑戰：公眾對AI技術在犯罪活動中的應用缺乏安全意識。許多人對AI生成的詐騙和深度偽造技術的存在和潛在風險一無所知。這些技術的快速發展已經超越了公眾教育的努力，使人們容易受到操縱和剝削。

在沒有足夠的意識情況下，人們可能會因為詐騙內容的「說服力」，以及高知名度人物的「背書」而成為AI生成的詐騙的受害者。同樣地，公眾對深度偽造技術及其潛在後果的了解不足，使人們容易相信虛假信息並無意識地分享有害內容。

政策和立法的挑戰

雖然AI技術以驚人的速度發展，但政策和立法卻難以跟上步伐。AI相關犯罪的動態性質為立法者帶來了挑戰，他們必須根據新興威脅及時更新現有的法律框架。缺乏針對AI生成的詐騙、深度偽造技術及相關罪行的具體法規，導致法律保護和執法存在漏洞。

此外，國際合作對於有效打擊AI相關犯罪至關重要。犯罪分子利用司法管轄權的界限，在多個國家之間活動，使執法機構難以調查和起訴犯罪分子。各國之間的協調努力和信息共享，對於有效打擊這些犯罪行為至關重要。要應對日益增長的AI技術犯罪活動，我們需要採取以下多管齊下的方法：

·提高公共意識和教育：政府、教育機構和科技公司應攜手合作，提高公眾對AI相關犯罪的認識，以及提供防範方法，包括教授數字素養、批判思維和媒體素養，以幫助個人辨識真假信息。

· 強化法律框架：政策制定者需要更新法律，以應對AI相關犯罪，特別是針對AI生成的詐騙和深度偽造技術制定相應的法律。同時，國際合作和信息共享機制的加強，對於打擊跨國AI相關犯罪至關重要。

· 技術解決方案：AI技術本身可以用於打擊AI相關犯罪。研究人員和開發者應該致力於開發先進的AI工具，用於檢測和減輕AI生成的詐騙和深度偽造技術的影響。這包括開發強大的算法來辨識被操縱的內容，加強網絡安全措施，並推動負責任的AI技術使用。

· 合作和努力：政府、執法機構、科技公司和公民社會組織應攜手合作，透過分享資訊、提供專業知識和實踐，共同打擊AI相關犯罪。公私合作夥伴關係能夠促進制定有效的策略、工具和政策，應對AI技術在犯罪活動中帶來的挑戰。

以夷制夷 兼推動數字經濟發展

科技犯罪日益增加，但我們可以利用一些方案來減低罪案發生的風險，好像香港政府的「智方便」（iAMSmart）和數字灣區計劃提供了跨境身分認證等方案。這些方案不僅可以加強身分驗證和數字安全，減少詐騙和身分盜竊等罪案的風險，還能帶來其他好處，例如數字身分認證方案提高了安全性，使用先進的加密技術和身分驗證機制，還可以簡化了許多日常如在網上進行銀行交易或辦理政府手續流程。

為確保科技的正面應用，保護公眾免受潛在威脅，我們應盡快提高公共的數字素養，制定具體法律，加強國際合作，開發技術解決方案。政府、科技公司和公民社會組織應合作應對挑戰，並推動負責任的AI技術使用。我們必須迅速行動，確保公眾免受潛在威脅之餘，更可以推動數字經濟持續發展。

陳家豪

雲端與流動運算專業人士協會會長

香港數字金融協會聯席會長

智慧城市聯盟金融科技委員會主席

香港新興科技教育協會副會長

香港城市大學EMBA特約教授

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