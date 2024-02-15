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掌握三種潛在客戶的心理

【Presented by：WAW Creation】我一直為品牌制訂社交媒體策略，而對於大品牌而言，他們通常已有一套相對固定的市場營銷策略，只要對目標客戶制訂Customer Persona，再做好深入的研究，基本上已經可以著手內容策略。最近我增加了一些與中小企業和新創企業的顧問工作，與負責人和創辦人開會後發現，利用目標客戶的「購買階段」進行全面分析，比起僅僅描述理想的目標客戶，可以更有效地制訂策略。

Presented by：WAW Creation

挖掘潛在需求的市場

「現階段不需要也不想要你的產品」：這些潛在客戶對於你的產品目前沒有需求或興趣，但未來可能會成為你的客戶。這些人屬於你品牌的目標受眾，因此建立信任和意識至關重要。可能是由於預算有限，或者有其他優先事項，或者是對自己的需求尚不清楚。針對這類潛在客戶，建立品牌和產品的知名度至關重要。透過有價值的內容建立情感連結和信任，等待他們意識到有產品需求時，首先想到你。

不想要的背後心態

「需要但不想要你的產品」：這些潛在客戶有需求，但卻對你的產品不感興趣。他們可能對價格敏感，追求折扣或特價。提供折扣和贈品當然是最直接的方法，但我認為說服他們你的產品提供了最佳價值，比價格戰更為長遠和有效。通常，客戶的見證和故事都是屢見成效。

在渴望和期待下的臨門助攻

「需要也想要你的產品」：這些潛在客戶有需求並渴望擁有你的產品，只差找到你並下訂單。面對這類潛在客戶，你需要深入了解他們的需求、使用習慣和痛點，這也是大多數品牌客戶最為理解的客戶群體。細分他們的背景和興趣，使用針對痛點的關鍵字去制訂內容營銷策略。

除了找出理想的客戶，我也常與客戶討論那些不想要你產品的人。早日識別這些潛在客戶群，可以節省不少的營銷資源和時間。

 

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com