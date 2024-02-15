GEM改革逾1個月 未見上市申請 業界：上市前要求沒放寬 審批仍難

根據港交所網站顯示，今年截至2月7日止，未有發行人提交GEM上市申請。現時僅有兩家公司的上市申請處理中，分別是去年9月入表的優博控股及去年12月入表的廣東集信國控檢測認證技術服務中心。其中優博控股是再次入表，公司過去已最少3次提交上市申請，均已失效或撤回。

去年5公司申GEM上市 3家遭撤回

網站亦顯示，去年共有5家公司申請GEM上市，除上述仍在處理中的兩家外，另外3家公司申請已失效或撤回。

事實上，自從2021年1月的3年來，港交所未批過GEM公司上市。相反，雖然港股表現疲弱，主板仍有一定上市申請。年初至今，已有27家公司交表。而截至1月底，處理中上市申請雖處近年低位，但仍有60家（包括兩家申請GEM上市）（見圖）。

上周四成交額2565萬 見逾19年低

GEM近年乏人問津，除沒有新上市外，成交亦一蹶不振，上周四（2月8日），成交只有2565萬元，為2004年9月27日以來全日市最少。GEM指數亦一浪低於一浪，2月8日收報17.6，較高峰期下跌逾99%。

港交所今年初放寬GEM規則，包括推出「簡化轉板機制」，轉板時毋須委任保薦人進行盡職審查，以及取消強制季度匯報規定等。

公司寧多等兩年直接上主板

香港資本市場專業人員協會會長黃偉誠表示，市場歡迎港交所放寬上市後合規要求及簡化轉板，惟轉板門檻實際較之前更高。以往合資格發行人上市GEM一年可轉板，但現時轉板需要上市GEM滿3年，無疑削弱吸引力。而且轉板前要達到成交量要求，發行人變得被動，受外在的因素影響，很多公司認為不如等多兩年直接上主板。尤其是高增長科研公司，除了要考慮兩年收益要達最少1億元的要求外，認為與其上GEM等轉板，不如等多兩年以「18C」（特專科技公司）機制上市。

此外，GEM上市前要求沒有放寬，審批上市過程仍如以往般困難及冗長。「審批角度要確定公司業務模式持續，但GEM公司規模細、成立時間短，較難舉證業務持續或前景。若第一步審批都過不到關，發行人為何花錢申請上市？這些都令申請人觀望。」黃偉誠又指出，現時經濟差，傳統中小企經營困難，較難有經營現金流，建議將上市門檻的兩年現金流達3000萬元，降至2000萬元；又或可考慮將盈利納為測試要求。

資深投資銀行家鍾冠聰表示，GEM最棘手的問題是無人投資，很多機構投資者不會亦不能買，「現時投資者對港股已沒信心，連主板新股都賣不出，何况GEM公司？」他認為要待市場氣氛、公司業務好轉，才有發行人申請上市，惟短期相信未有此條件。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，GEM上市改革被視為振興股市的其中一個方案，惟當局在諮詢期間並沒有接受市場意見。雖然新規生效時間尚短，但從GEM現時的成交額看，投資者的參與已證明其成效如何。

明報記者