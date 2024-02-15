過去股本回報落後同業

渣打昨日收報57.1 元，下跌1.04%。渣打過去股本回報率表現相對落後同業，去年第三季有形股東權益回報率為7%，首9個月為10.4%，低於同業匯控（0005）的14.9%和19.7%。

被傳將重組的企業、商業及機構銀行業務是貢獻渣打利潤最多的部分，去年第三季除稅前溢利錄得12.55億美元，按年上升5%，佔銀行整體95.36%，收入為28.14億美元，按年增長11%。市場預期交易銀行服務收入增長放緩影響，該部門第四季收入增長將降至2.5%，渣打將於下周五（23日）公布業績。

中國內地商業房地產市場自2022年轉弱，多家內房發展商出現債務問題，拖累企業、商業及機構銀行業務表現，去年第三季該部門信貸減值增加7200萬美元，主要反映內地商業房地產行業進一步撥備。過去兩年，渣打為內地商業房地產行業合共作出11億美元撥備。

分析：大量亞洲業務為渣打弱點

彭博引述波士頓大學金融高級講師Mark Williams認為，大量亞洲業務為渣打的弱點，內地經濟加上房地產不景，增加渣打大幅削減開支以制止盈利下跌和提高利潤的迫切性。此外，高息環境影響大型交易意欲，高盛、花旗、巴克萊等投行部門去年均傳出裁員。