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內地茶飲品牌滬上阿姨申港上市

標籤：經濟

【明報專訊】繼上月初蜜雪冰城及古茗之後，本港新股市場再迎來第三家內地茶飲連鎖品牌公司滬上阿姨，公司昨日向港交所（0388）遞表申請上市。

去年首3季純利增近兩倍

据滬上阿姨初步招股書顯示，其此次來港申請上市是由中信証券、海通國際和東方證券擔任其聯席保薦人。該公司自2021年起持續錄得盈利，2023年首3季錄得母公司擁有人應佔溢利3.24億元（人民幣，下同），按年增長1.89倍；同期收入達25.35億元，按年升53.96%。

門店數目GMV 在內地同業排第4

據灼識諮詢報告顯示，截至去年9月底，以全系統門店數目及GMV計，滬上阿姨於內地現製茶飲市場排第四，同期門店網絡有7297間，較2022年底增加37.5%，門店絕大部分（99.3%）為加盟商經營、網絡覆蓋中國全部4個直轄市，以及位於5個自治區及22個省份的300多個城市。同一報告指出，其於下沉市場（通常指三線以下城市、縣鎮與農村地區的市場）的門店分佈在中價現製茶飲店品牌中佔市場領導地位，網絡中約49%的門店位於中國三線及以下城市。

自被喻為「茶飲第一股」的奈雪的茶（2150）於2021年登陸本港股市後，不時傳出內地多家茶飲股亦有意來港掛牌。當中包括喜茶、新時沏、購的蜜等等，而去年茶百道亦曾遞表申請到港上市，除此之外，內地另一茶飲品牌霸王茶姬亦被傳在探討到美國掛牌的機會。

明報記者