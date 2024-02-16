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港股龍年兩連升 成交縮至470億

標籤：經濟

【明報專訊】港股踏入龍年兩連升，恒指昨升65點，收報15,944點。缺乏北水下，大市成交進一步縮減至470億元，剔除去年10月颱風「小犬」襲港遲開市，昨日的成交額為去年10月5日黃金周北水假期以來新低。

騰訊逆市跌1.6% 拖低大市

隔晚美股反彈，反映中概股表現的金龍中國指數亦升逾3%，但恒指低開55點後一度最多跌128點，其後靠穩收窄跌幅，更曾倒升近150點，高見16,029點，最終收市只升65點，萬六點得而復失；國指升24點，收報5410點；科指升25點，收報3223點。港元拆息普遍向上，與樓按相關的1個月HIBOR連升3日，升3.76點子至4.58196厘，是1月31日後最高。

受惠長線、短線基金齊入市增持的消息，阿里巴巴（9988）及京東（9618）分別升0.7%及2.4%，美團（3690）則升0.4%，騰訊（0700）跌1.6%，成拖累大市升幅的「元兇」；體育用品股有追捧，李寧（2331）上升5.6%，為昨日升幅最大藍籌，安踏體育（2020）升近2%，申洲國際（2313）亦升1.4%；內房及物管股受壓，華潤萬象生活（1209）跌2.5%，是表現最差藍籌，中海外（0688）跌1%，萬科（2202）跌1.8%， 碧桂園（2007）跌近3%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，自1月下旬進入政策市階段後，1月22日的14,794點和2月5日的15,336點已成港股兩個底部，只要守住這兩個關鍵位，後市有望靠穩。若下周北水重臨而大市成交可保持在900億元以上的話，意味港股資金可以保持流轉、流通狀態，亦有利後市做好，而3月召開的兩會將是下一個炒作主題。