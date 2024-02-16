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宏利港澳新做業務價值升20%

【明報專訊】宏利（0945）公布2023年業績，香港及澳門業務去年新做業務價值（NBV）按年上升20%至42億元，年度化保費等值（APE）按年上升58%至71億元，主要受惠去年香港與內地自新冠疫情後恢復通關，內地訪客（MCV）的需求回升。宏利表示，該行在經營內地訪客業務上持續投資，去年來自內地訪客的年度化保費等值穩健增長，為2019年疫情前的兩倍多。

強積金市佔率升至27.7%

單計去年第四季，宏利港澳業務新做業務價值為12億元，按年上升36%，年度化保費等值為17億元，按年上升55%，與對上一季比較則分別上升16.5%和3.66%。強積金業務方面，截至去年底強積金管理資產計算，宏利市佔率為 27.7%，較2022年底增0.7個百分點，去年9月至12月，按預計淨流入計算的市佔率為31.7%，續為最大強積金供應商。

新會計準則的業務表現指標方面，宏利港澳新做業務合同服務利潤（CSM）去年按年上升80%至39億元，第四季上升49%至11億元，主要由於銷售量上升，以及精算方法和假設更新影響所致。去年全年宏利港澳核心盈利按年升9%至57億元，第四季升42%至17億元。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，該行全年在代理人、經紀和銀行保險的各個分銷渠道都錄得強勁的銷售增長。該行與澳門匯業銀行推出為期15年的銀保分銷協定，為該行個人、企業銀行和私人銀行客戶提供保險方案，以拓展分銷能力。

第4季末期息0.4加元 按年增9.6%

宏利集團去年新做業務價值按年上升10%至23.24億加元（約134.29億港元），年度化保費等值全年上升12%至64.4億加元（約372.13億港元）。第四季每股末期息派0.4加元（約2.31港元），按年多派9.6%。