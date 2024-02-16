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煤氣「派突」紅股 短期料難再送

標籤：經濟

【明報專訊】港股市場將進入業績高峰期，過往經常連年送紅股的股份如中華煤氣（0003）自2021年度起停送紅股，引起股民爭議，該股股價更在過去3年大跌超過46%。本報參考該股自2009年至2020年度連年送紅股，發現其發行股數不單在過去十多年已大增逾1.85倍，每股股息每年卻平均保持在0.35元不變，到2021年度盈利走下坡時，當年派息總額終於超越盈利，同年叫停派送紅股。更有分析認為，過往支持派紅股的因素，仍未具備。股民靠該股派紅股的日子，短期內或難復返。

海嘯後復送紅股 發行股數大增

本報翻查中華煤氣過去14年半的年報紀錄發現，自該股2009年度即金融海嘯後恢復送紅股起，其發行股份數目由當年的65.29億股起，到2020年度停派紅股後增至186.59億股至今（見表），股份數目在期間大增逾1.85倍。同時在過往多年來，該股大抵每年保持每股派息0.35元水平。換言之，如果股民自2009年持有該股至今，按每手1000股，透過獲發多年紅股下，已經最少變成2859股；未扣手續費，每年收股息會由2009年每手350元，增至今時今日持貨2859股每年收息790.65元。

每股派息不變 連續3年派息多於盈利

長期持有中華煤氣的股民雖然按理或因此感到開心，但是若對照該股盈利走勢分析，自2020年度已見走下坡，當年派息額達62.2億元，已經首度超過盈利；及至2021年、盈利更由以往賺60億至70億元水平，跌至50.17億元，且已是第二年派息額多於盈利，2020年度因而變成送紅股的最後一個年度。到2022年即使其盈利略反彈至52.48億元，仍然低於全年派息總額65.31億元，當年亦繼續叫停送紅股。儘管其經營現金流維持在90億元甚至過百億元，但是若從派息額多年來超過盈利而言，送紅股難以持續下去。

大和公共事業、再生能源及環保區域研究主管葉捷賢表示，中華煤氣過往尤其在2018年之前，是有足夠現金流，盈利亦足以支持每年派紅股及派息。不過，自2019年度之後，該股面對多項挑戰，當中包括內地業務的現金流自疫情後受到影響，加上香港煤氣銷售下跌及面對移民潮影響，同時在投入新能源項目時要面對大額資本開支，令情况出現了改變。因此該股自2019年度之後，已經做不到過往的送股比例甚至叫停。他現時所見，未見到該股短期內的現金流有好轉情况。

明報記者 陳偉燊