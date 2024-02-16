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美國運通調查：兩成受訪企業對今年營商環境樂觀

【明報專訊】美國運通公布「2024 年香港企業營商展望調查」結果，報告指隨着本港自去年初開始通關，商業活動亦陸續復常，本地企業對今年的整體營商信心較去年有略為改善。有兩成受訪的本地企業對今年營商環境感到樂觀或十分樂觀，較去年上升5個百分點（見圖）；惟仍有49%企業仍對對今年營商環境抱持平態度，與去年持平；而31%企業則表示不太樂觀或非常不樂觀，較去年跌5個百分點。

22%受訪企業料今年增數碼轉型開支

調查指出，分別有54%及26%的企業預計今年內原材料和商品成本，以及租金方面的開支將會增加；管理現金流方面，有47%企業表示有足夠的現金流支付半年或以上的營運開支，22%企業預計今年未有融資的需要，但同時仍有24%企業預期今年內於借貸或取得新資金方面會較為困難。

調查亦發現，受訪企業認為數碼化及留人才為業務發展的重點。有22%受訪企業料今年將增加與數碼轉型的相關支出。其中，61%企業將投資更多於數碼轉型以提高生產力和營運效益；而有43%企業為跟上競爭對手在數碼轉型的步伐，而企業增加數碼投資原因，有39%企業則為滿足客戶需要而增加數碼投資。

33%受訪企業料增薪酬人才培訓開支

另外，有33％受訪企業預計增加薪酬和人才培訓開支，當中有七成企業，表示將上調薪酬以吸引和挽留人才。