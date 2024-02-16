moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

五大國有銀行 累接逾8200白名單項目

【明報專訊】內地在緩解房企流動性壓力方面推出的「白名單」機制，陸續有國有銀行參與對接。除了郵儲銀行（1658）之外，其他五大國有銀行已經累計對接逾8200個項目。內地媒體報道，尤其在春節時，當局加速推進有關機制。

為落實城市房地產融資協調機制、各地政府列出融資白名單，讓房企憑名單內的地產項目尋求銀行貸款融資，用作償還公司債務。

農行對接逾2700個 數量最多

在五大國有銀行中，以農業銀行（1288）對接的項目數量最多，共超過2700個；其次為工商銀行（1398）及建設銀行（0939），各對接逾2000個項目。交通銀行（3328）已對接項目達1442個；中國銀行（3988）也批准逾110個項目。農行表示，對接的項目貸款主體，有八成來自民企內房。

除國有銀行之外，內地媒體報道，還有其他全國性股份制銀行如興業銀行（滬：601166）、光大銀行（6818）、浦發銀行（滬：600000）及招商銀行（3968）等亦公布跟進「白名單」項目。

涵蓋碧桂園世茂奧園等民營內房

至於列入白名單的內房公司中，涵蓋碧桂園（2007）、世茂（0813）及奧園（3883）等民營內房股。國家金融監督管理總局副局長肖遠企對內地媒體表示，要積極滿足合理融資需求，對開發建設暫遇困難但資金能夠平衡的項目，要做到不盲目抽貸、壓貸、斷貸。