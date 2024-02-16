moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

巴菲特減持愛股蘋果 涉千萬股 市場憂續沽貨

【明報專訊】曾在2021年表示減持蘋果（美：AAPL）股票可能是個錯誤的「股神」巴菲特，去年第四季減持其蘋果愛股。巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）的申報文件顯示，其在第四季減持約1000萬股蘋果，減持幅度相當於其蘋果持倉的1.1%。截至第四季末，巴郡仍持有5.9%的蘋果股票。根據道瓊斯市場數據，這些蘋果持股截至周三約值1670億美元，佔巴郡總持倉五成。

中國銷售下滑 今年股價跌4%

自2018年底以來，蘋果股價累計上漲367%，同期標普500指數上漲約1倍。巴菲特去年在巴郡股東大會仍稱讚蘋果是「一家比我們所持有的任何股份都要好的企業」。不過蘋果近期面臨大量挑戰，除了在中國市場銷售下滑，歐盟亦對其應用商店App Store收緊規管，增長前景備受考驗，以致多名分析師將該股評級下調。

當主要科技巨企憑藉AI概念升勢持續，蘋果股價卻在今年以來（截至周三）跌逾4%。市場人士指出，今次巴郡減持蘋果的幅度仍然較小，但它有可能繼續減持。

此外，蘋果首款頭戴裝置Vision Pro本月初開售後，近日出現退回潮。美國科技新聞網站《The Verge》披露，由於蘋果允許消費者在購買14天內退回價值3500美元的Vision Pro，首批顧客已開始退貨。據稱，使用後頭暈或頭痛，產品重量集中在前方等，是退貨的部分理由。《The Verge》產品經理Parker Ortolani甚至認為，使用該產品導致其眼睛血管破裂。

銷售Quest系列頭戴裝置的Meta行政總裁朱克伯格則乘勢宣傳自家產品，指Quest 3較蘋果同類產品便宜3000美元，而且更輕。

（綜合報道）

[國際金融]