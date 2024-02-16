美零售跌0.8%遠遜預期

此前公布的美國通脹增長比預期高，加上零售銷售轉弱，引發市場對美國消費支出的擔憂。美國10年期國債孳息率昨晚曾跌穿4.2厘。美股三大指數早段個別發展，部分AI概念股升勢強勁。AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）披露向AI公司SoundHound AI（美：SOUN）進行投資，後者早段股價曾升逾七成。超微電腦（美：SMCI）早段升8%創新高。

Nvidia市值超越Alphabet

Nvidia（美：NVDA）周三收市升2.46%，市值達1.825萬億美元，超越Alphabet（美：GOOG）的1.821萬億美元市值，成為美國市值第三大的企業。Nvidia市值周二才超越亞馬遜（美：AMZN），後者周三市值為1.776萬億美元。

Nvidia控制約80%的高端AI晶片市場，這使其股價在去年增長逾兩倍後，今年已上漲47%。彭博社指出，全球前500大富豪，有30位至少要將部分財富增長歸功於彭博全球AI指數所追蹤的企業。今年迄今，他們對那些AI公司的持股，使其淨資產增加1240億美元，佔彭博億萬富豪榜財富增長的96%。

（綜合報道）

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