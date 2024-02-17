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中國連續兩月增持美債 按月增343億美元

【明報專訊】美國財政部公布截至去年12月底，外資持有美國國債的持倉金額，中國內地持有8163億美元，續為第二大美債持有國，持倉按月增加343億美元（見表）。中國繼11月增持124億美元美債後，連續第2個月增持，為去年7月以來最多，惟較2022年12月仍低508億美元。內地自去年4月起連續7個月減持美債。分析指美國加息已見頂，各國央行增加美債持倉鎖定高息。

港增持226億美元

整體外資在去年12月增持美債，持倉按月增加2477億美元至8.06萬億美元，創紀錄新高。日本續為持有美債最多的國家，12月增持107億美元至1.14萬億美元；英國12月增持美債375億美元，為增持金額最多國家，持倉有7537億美元，為第三大外資持倉。香港持有2337億美元美債，為第十三大外資持倉，按月增加226億美元。

上海商業銀行研究部主管林俊泓指出，美國已經完成加息並等待減息，投資者希望加長持有債券年期，即持有現金的投資者買入短債，持有短債的投資者則買入更長年期債券，以鎖定高利率。內地過去減持美國國債，去年10月底一度減至7696億美元的14年低位，有指是在中美關係緊張下降低風險，林俊泓指市場相信人行有透過其他地區託管持有美債，估計內地實際減持量不多。

被視為內地託管帳戶所在地的盧森堡，12月持有美債3707億美元，按月輕微減持5億美元；對冲基金等槓桿投資者熱門註冊地開曼群島，持有美債3052億美元，按月減持139億美元。早前公布的美國1月通脹高於預期，美國減息預期降溫，昨日美國10年期國債孳息率報4.262厘，上升0.032厘，相對去年底10年期美債息回落至4厘以下，累升0.375厘，代表美國債價下跌。