弘陽地產遭紐約梅隆銀行提清盤呈請

弘陽昨日收市報0.08元，升3.9%。公司稱與持有大量優先票據（包括其他有擔保票據）的部分人士保持溝通，強調基於各方一致意見的重組計劃，符合所有持份者最佳利益。公司又指，致力於與債權人溝通，探索所有可行選擇，尋求全面的解決方案。

龍光兩附屬清盤呈請撤銷

此外，龍光集團（3380）昨午公布，開曼群島大法院及香港高等法院分別在2月15日（開曼群島時間）及昨日頒令，撤銷開曼清盤呈請及香港清盤呈請。據彭博社報道，香港法院已駁回Citicorp International Ltd.針對龍光集團兩家子公司的清盤呈請；Citicorp International Ltd.為部分龍光美元債的受託人，由於集團違約，令債權人團體於2022年提出清盤呈請。

根據龍光最新的年度債券披露文件，清盤呈請針對龍光兩家附屬公司，共同持有經營龍光內地業務的深圳市龍光控股有限公司。據彭博資料，兩家附屬公司亦是龍光部分美元債券擔保人。

上月內媒《澎湃新聞》指出，龍光1月24日晚上召開全球債權人電話會議，並於會上透露初步計劃在4月前和債權人達成境外80億美元債務重組計劃協議。報道提到，龍光的重組方案向境外債權人提供4個選項，包括現金支付；優先票據及強制可轉債；強制可轉債；以及普通票據及強制可轉債。龍光昨最多曾升14.3%至0.64元，收市升10.7%報0.62元。