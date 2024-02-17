澳門新春首6日旅客突破百萬 金沙中國去年轉賺54億 增非博彩投資

明報記者 陳偉燊

同時，金沙中國（1928）昨日公布去年全年初步業績，扭虧轉賺6.9億美元（53.8億港元），相對2022年勁蝕15.8億美元，期內不派息。該集團亦因應當地賭收破1800億澳門元，因此表示未來9年額外投入6.91億美元於非博彩項目上。

整個新春檔或超越2019年

澳門旅遊局長文綺華日前調高農曆年檔期訪澳旅客，由原先在假期前預估96萬人次，提高至逾100萬人次，結果在最新數據顯示初一至初六已破百萬大關。

當中，來自中國內地的訪客多達82.97萬人次，日均達13.83萬人次。年初三即2月12日更錄得最多訪澳旅客，當日全日訪澳遊客高達21.75萬人次。

澳門傳媒引述治安警進一步數據，截至昨日下午5時止，當地錄得13.6萬人次訪澳。換言之，當地在今檔農曆黃金周檔期結束前，旅客數目或有機會打破2019年度逾120萬人次的紀錄。根據澳門旅遊旅遊局的數據顯示，撇除內地旅客之外，今個農曆年檔期首6日香港及海外旅客亦分別達到19.05萬人次及5.5萬人次。

金沙全年EBITDA錄174億

此外，金沙中國去年受惠於疫情後取消旅遊限制及旅客重臨，帶動收入增長，加上實施成本控制，因此扭虧並賺6.92億美元，相當於54.1億港元。其EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）亦達22.3億美元，即173.9億港元。

該集團指出，根據新賭牌要求，其未來10年擬投資39.6億美元，當中非博彩項目佔34.5億美元，並因應去年澳門賭收逾1800億澳門元，其會在非博彩項目加碼投資6.91億美元。當中單是在倫敦人二期投資便達12億美元，料於2025年初完成。