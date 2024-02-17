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恒指成分股不變 國指納入聯通

【明報專訊】恒指公司昨宣布指數檢討結果，恒指成分股無任何變動，成分股數目維持82隻。國指則剔除中升（0881），納入中聯通（0762），假設國指於2024年2月14日調整，中聯通所佔比重將為0.52%。而科指納入同程旅行（0780），其佔比為1.24%，剔出萬國數據（9698），所有指數變動將於3月4日生效（見表），指數換馬買賣盤料集中3月1日（周五）收市反映。

匯控阿里比重降

恒指方面，假設指數於2月14日調整，「大笨象」匯控（0005）於恒指比重將被減磅0.92個百分點至8%單一股份上限，料換馬時追蹤指數淨流出約為13.91億元。其餘重磅股如阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）亦分別由8.33%及7.94%調整至8%。

科指納同程旅行 剔出萬國數據

國指方面，原已為藍籌股、被納入國指內的中聯通昨收報5.37元，伴隨大市升1.13%，市值達1643.12億元，料換馬時可吸2.25億元追蹤指數的資金入市。雖中升被剔出國指，但仍為藍籌一員，其原於國指的比重為0.18%，料換馬時被動資金淨流出約為7800萬元。

科指方面，成分股數目維持30隻，被新納入的同程旅行其佔比為1.24%，料可吸14.71億元追蹤指數的資金入市。另剔出萬國數據，其佔比原為0.13%，料換馬時追蹤指數淨流出約1.54億元；騰訊、阿里巴巴、美團（3690）、小米（1810）及京東（9618）比重均調整至8%。

恒生綜合指數成分股則由518隻減少至514隻，其中加入25隻及剔出29隻股份。在加入成分股中，有13隻為去年上市的半新股，包括鍋圈（2517）、瑞浦蘭鈞（0666）、極兔速遞（1519）及宜明昂科（1514）。成為指數成分股後，則有望被滬、深交易所按平均市值及流通量等條件篩選納入港股通名單迎北水。