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美議員據指去信SEC促阻Shein上市

標籤：經濟

【明報專訊】路透社報道，美國共和黨參議員盧比奧15日致信美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler，要求阻止Shein在紐約上市，除非其披露更多營運信息，以及在中國開展業務的風險。盧比奧在另一份聲明中表示，如果Shein想要進入美國股市，那麼就需要遵守美國的規則。

要求披露營運及開展業務風險

盧比奧在信中表示，Shein與中國聯係密切，近期其已與中國證監會（CSRC）和中國國家互聯網信息辦公室（CAC）接洽，以批准其在美國首次公開發行。

這項揭露顯示了中國政府將審查Shein的備案文件，以向美國監管機構和投資者隱瞞有關其在中國業務的範圍、性質及其在中國開展業務之風險的相關諮詢。

盧比奧續指出，中國有關審查境外上市的新法規，增加了Shein在業務風險方面欺騙投資者的風險。雖然Shein總部位於新加坡，企圖打造成獨立全球零售商，但該公司成立於中國，在中國擁有數千名員工，且在中國有龐大的工廠網路採購、製造和運輸大部分服裝。

另外，盧比奧要求Shein承認多項其業務風險，包括其業務依賴「最低進口免稅額」（De minimis），即一項美國貿易豁免，允許電子零售商直接向消費者運送價值800美元或以下的小包裹，而毋須支付關稅；以及中國目前的經濟狀况、法律法規等均會影響Shein的生產及發展等。