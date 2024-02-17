OpenAI推Sora 文字可生成影片

OpenAI表示，Sora不僅能理解用戶提出的要求，還了解事物在現實世界存在的方式，它可在一段影片內，生成具有多個角色、特定動態，並切合主題和背景的複雜場景。OpenAI在其網站分享的一段Sora生成影片，以航拍角度展示行人走過白雪皚皚的東京，他們身邊飄過櫻花花瓣和雪花的情境。另一段影片展示一名衣著時尚的女子，在東京街頭的霓虹燈下走過。Sora還生成出已滅絕的長毛象，在白雪覆蓋的山脈背景走過的場面。

或令影視業者飯碗不保

OpenAI表示，該模型的核心是對語言的深入理解，使它能準確解釋文字提示，但它像所有AI生成器一樣並不完美，可能會忽略部分文字提示的細節、空間效果，又或不能理解事情的因果關係，例如當它生成人吃餅乾的視頻，餅乾可能沒有咬痕。Tesla行政總裁馬斯克在關於Sora的帖文留言稱，透過AI升級的人類，未來數年將可創作出最好的作品。

OpenAI於2021年推出靜態影像生成軟件Dall-E，並於2022年11月推出AI聊天機械人ChatGPT，迅速累積1億用戶。其他AI公司也推出視訊生成工具，但這些模型只能生成幾秒的影片，且影片內容未必與用戶的提示相關。Google和Meta也在開發生成視訊工具，但未對外發布。部分AI專家憂慮，此類技術可能造出更多逼真的虛假影片，製造錯誤的信息。

此外，彭博引述知情人士稱，蘋果（美：AAPL）接近完成升級版的生成式AI編碼工具Xcode，協助用戶生成程式編碼，加強與微軟的GitHub Copilot競爭。據稱，蘋果正為該工具進行內部測試，最早於今年內向第三方開發者提供。

（綜合報道）

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