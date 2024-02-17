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美PPI升0.3%高預期 債息上揚

【明報專訊】由於服務成本大幅上漲，美國1月生產者物價指數（PPI）按月升0.3%，較預期高出0.2個百分點，是5個月來最大升幅。剔除波動較大的食品及能源價格，美國1月核心PPI按月升0.5%，較預期高0.4個百分點，是去年7月以來最大的升幅。PPI衡量生產者在生產過程中投入的成本變化，是衡量消費者物價（CPI）的領先指標。近期PPI及CPI升幅均高於預期，預示通脹增長壓力持續，令美聯儲難以提早減息。

美匯指數昨晚漲至104.6。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚曾升穿4.7厘，是去年12月中以來最高。美國10年期國債孳息率昨晚重上4.3厘。美股三大指數早段下滑，納指跌0.8%。

今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）周四表示，勞動力市場和經濟仍然強勁，美聯儲不必急於減息。他預期第三季才開始減息，並預計今年只會減息兩次。他又表示，正密切關注隔夜逆回購協議工具的餘額。該餘額周四跌破5000億美元大關，是2021年6月以來首次，令市場流動性亮起紅燈。該工具的餘額流失，將為美聯儲何時開始放緩「縮表」帶來啟示。

日經曾距歷史高位不足百點

此外，日經指數昨再刷新34年新高，周五盤中曾漲至38,865.06點，距離1989年底38,957.44點的歷史高位不到100點，其後回吐部分升幅，收報38,487.24點。在日經指數接近破頂之際，資金繼續湧入日本股市。日本交易所的數據顯示，在截至2月9日當周，日本股市錄得8174.3億日圓（約426億港元）的外國資金淨流入，是1月12日以來規模最大的單周淨流入。

（綜合報道）

[國際金融]