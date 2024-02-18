軟銀擬集千億美元 設AI晶片公司

冀與Arm互補 挑戰Nvidia

消息指出，計劃項目代號以日本創造與生命之神「Izanagi」命名，希望創建一家公司與軟銀目前持有90%股權的半導體架構設計公司Arm（美：ARM）互補，發展具有影響力的人工智能半導體，其中一個可能方案是軟銀考慮提供300億美元資金，其餘700億美元則可能來自中東的機構。目前項目如何獲得資金、資金用途等細節尚未確定，亦尚不清楚哪一家企業在該計劃擔當核心的技術開發工作。

消息續稱，孫正義希望加強Arm在人工智能市場的影響力，探索不同類型的下一代半導體，以建立一家與「神奇七俠」同級別的重磅企業。消息人士指出，孫正義和OpenAI行政總裁Sam Altman曾就合作半導體製造集資交流，但Izanagi當前形式與Altman的發展方向截然不同。消息又稱，孫正義曾希望投資另一家開發基礎人工智能模型的公司，並請求該公司負責人對其計劃提供幫助，惟遭到拒絕。軟銀與Arm皆拒絕向彭博置評。Arm股價上周五下跌4%，收報128.34美元，但受惠人工智能熱潮，收市價比去年9月上市價51美元累升約1.5倍。

英特爾傳獲美百億元補貼

另外，彭博消息指出，拜登政府正在與英特爾磋商100億美元補貼方案，料將包括貸款和直接撥款兩部分，惟目前尚未清楚撥款和貸款是如何分配。受消息刺激，英特爾股價在上周五盤後交易，曾升約1.5%。