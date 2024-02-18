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恒大清盤人或向羅兵咸提訴

【明報專訊】上月中國恒大（3333）被頒令破產，《金融時報》引述消息稱，公司清盤人安邁（Alvarez & Marsal）或向恒大過去十多年的核數師羅兵咸永道提出訴訟。消息人士指負責清盤的杜艾迪和黃詠詩，上月已與至少兩家律師事務所，向羅兵咸提出疏忽索償的可能性。不過，消息人士指相關討論仍在早期階段，不代表清盤人已發現羅兵咸有不當行為的證據，也不代表肯定會提出訴訟。

報道引述消息人士稱，索償需清盤人證明羅兵咸有失誤引致債權人受損，清盤人是在採取措施，保護他們向審計師提出法律索賠的能力。羅兵咸、安邁皆拒絕向《金融時報》置評。

業內人士：起訴審計師是常態

有業內人士指出，過去10年起訴審計師已是常態，作為債權人收回款項方式，清盤人處理數以十億美元計的案件時，針對審計師和其他專業顧問索賠實為理所當然的行動。清盤人通常會迅速行動，以保留對專業顧問起訴的權利，日後可不受到起訴時效阻礙，根據本港法律，清盤人通常可在涉嫌不當行為發生後6年內起訴。

羅兵咸自2009年恒大上市以來一直擔任核數師，至去年1月16日應恒大建議辭任。羅兵咸當時在辭任函指出，尚未收到與審計恒大2021年度財報相關的多項重大事項，包括恒大與恒大汽車（0708）或存在表外理財產品及其他表外負債的獨立調查情况、恒大物業（6666）披露134億元人民幣存款質押擔保相關評估報告等。

2021年，會財局公布就羅兵咸於恒大2020年帳目審計展開調查，指羅兵咸在核數師報告發表無保留意見，惟沒提及持續經營的重大不確定性，會財局沒回應《金融時報》查詢。