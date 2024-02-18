薛偉傑：HP推多合一便攜桌面電腦

「多合一便攜式桌面電腦」是指這產品一方面有如一般桌面電腦，擁有全尺寸的長鍵盤和23.8吋的大屏幕；另一方面，它又具備一定的移動性，至少可以在家中或者公司內隨處移動。

重約4.1公斤 電池可用4小時

原來，HP Envy Move 24已將屏幕和主機整合在一起，兼且內置了B&O的揚聲器和鋰電池，體積是「55.23 x 36.66 x 14.86厘米」，重量約4.1公斤。此外，機背還設有手抽及放置鍵盤的袋；而隨機附送的鍵盤是一個藍牙無線鍵盤，並內置了觸控板。

所以，若只是在室內作短距離的移動，也相當方便；還可以即開即用，毋須接駁任何電線。至於使用電池時的續航力，則約為4小時。

HP Envy Move 24配備Intel的第13代Core i5-1335U處理器、16GB的LPDDR5-4800MHz記憶體、1TB的NVMe M.2固態硬碟（SSD），以及Windows 11家用版，顯示屏為觸控式，售價10,999元，3年有限保養。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]