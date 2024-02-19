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外勞配額若用盡 年底料仍缺萬人

【明報專訊】機管局去年中預計今年底香港航空業人手需求約6.9萬人，屆時人手缺口將達1.6萬人，其中約七成半為前線機場職位空缺，換句話說，即使去年航空業在外勞輸入計劃中獲得6300人的配額全部用盡，本地航空業至年底或仍有約1萬人的缺口有待解決。同時，香港航空公司服務商協會主席劉敏儀接受本報訪問時表示，外勞輸入過程中留意到飛機維修工人、停機坪服務員等技術性的工種仍較難招聘。

維修工人停機坪服務員難招聘

劉敏儀指出，航空業去年首輪外勞輸入計劃批出的2841名配額，已有約400至500人分階段到港，由於業界初時因不熟悉招聘流程，且計劃規定僱主每聘請兩名全職本地員工才可輸入1名外勞，故料上半年業界仍只會動用了首批配額涉及的外勞人手。至於其餘配額涉及約3459人，她認為隨着業界大致熟悉申請流程，首批外勞的工作態度認真，成功建立口碑，相信過年後將再招聘第二輪人手，計及相關流程歷時近半年，因而估計最快也要今年暑假末的8月至9月才可投入服務。

不過，劉敏儀指外勞輸入過程中留意到飛機維修工人、停機坪服務員等技術性的工種仍較難招聘，同時部分外勞因語言溝通能力未符合航空公司要求，而未能用上配額。

針對溝通能力，她說往後將會為招聘公司提供相關指示，以配合航空公司特定要求，另首批部分外勞在廣東省招聘，故他們在廣東話溝通方面沒太大困難。她又指為吸引外勞到港工作，除可考慮增加交通津貼外，亦可在通關設特別通道加快出入境流程，並增加港珠澳大橋往返香港的轉駁車班次。

本地人手招聘方面，劉敏儀指較多公司去年已加薪且增加津貼，惟年輕人反應較冷淡，因市區內有不同工作選擇，他們的工作模式亦有所改變，業界難以招聘長工。因此，僱主聘請本地人手時較多將工時縮短而增加人手數量，冀與職業訓練局加強聯繫，並有待香港航空業前景較明朗下，吸引更多人加入航空界。