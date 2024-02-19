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機管局減着陸費 業界：非增航班主因

【明報專訊】為吸引外地航空公司加快回港，機管局於2022年推出「着陸費回扣早鳥優惠計劃」。據機管局介紹，此優惠按當時恢復的時間計算，如果航空公司提早於2022年恢復航班，最多可達到50%的優惠。隨後若於2023年4月底前的客運航線抵港航班數量，較2022年12月初高，便能於2023年1月至2024年3月底期間享有約30%着陸費的回扣優惠，惟有外地航空公司表示，降着陸費並非吸引外航來港決定因素。

加拿大航空香港及南中國區總經理林漢基則表示，歡迎該優惠計劃推出，「但會否令我們增加航班？No，未必是決定性的因素，因決定性因素離不開人手問題」。他又稱，現時外國較多人對香港的印象仍停留於疫情間推行嚴厲防控措施，故政府及相關機構有責任改變他們印象，如說明香港入境簽證非常方便，「旅發局做了第一步吸眼球的活動，下一步要具體告訴他們實際來港是多容易多方便」。

中大航空政策研究中心及知識轉移主任袁志樂指出，香港較其他區內機場的着陸費高，該優惠可鼓勵已有興趣的航空公司在港復航；但要吸引新航空公司來港，或吸引力有限。

卡塔爾航空盼政府助減營運成本

在疫情間同樣未停航的卡塔爾航空，北亞區總經理陳昌耀以書面回覆本報稱，公司在香港的航班自去年起恢復至疫情前每日兩班，並認為若政府能採取進一步措施減少航空公司營運成本，定能吸引海外航空公司在港增加航班。