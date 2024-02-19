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人行MLF利率維持不變 淨投放10億

【明報專訊】人民銀行昨進行本月中期借貸便利（MLF）投放，而7天逆回購利率及MLF利率分別維持1.8厘及2.5厘不變，符合市場預期；有經濟學家分析認為，中國政府或想「留彈藥」保留資金而維持MLF利率不變，留待必要時才出招救市；而儘管MLF利率按兵不動，但認為本周二（20日）將公布的與房貸按揭相關的5年期貸款市場報價利率（LPR）仍有下調空間，或會降10點子，以支持內房發展。

央行昨投放5000億元MLF（人民幣，下同），同時進行1050億元7天期逆回購操作，扣除於2月MLF到期的4990億元，央行淨投放10億元。

官媒：或下調5年期LPR利率

市場普遍認為MLF與LPR的變幅相連，是次央行維持MLF利率，或意味周二公布的LPR或同樣不變。惟人行主管媒體的《金融時報》昨引述匿名市場人士分析指出，中國商業銀行或於本月下調LPR，其中降低5年期LPR的可能性則為更大；而官媒《證券時報》報道引述金融業界人士意見指出，2022年以來銀行4次主動下調存款掛牌利率，商業銀行成本壓力得到有效緩解，為進一步傳導降低企業居民的信貸成本製造有利條件。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆稱，春節前內地已「降準」，而昨日MLF不變或因中央想「留彈藥」，觀察「降準」帶來的成效，而留待必要時才出招救市。但他認為，以現時中國通縮而言，認為減息為必然，雖央行宣布MLF不變，理應周二公布的LPR亦不變，但認為5年期LPR利率仍有調整空間，或會減息10點子左右，以支持內房。按彭博數據，市場預期周二公布LPR利率1年期不變，5年期由4.2厘降至4.1厘。