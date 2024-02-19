袁國守：健身設備需求增 Garmin可吼實

ESG基金可捕捉可持續發展機會

馮思迪提到人工智能（AI），此科技發展過去年多成為市場焦點，一眾AI概念股如行業龍頭Nvidia（美：NVDA），投資者炒得如癡如醉，過去一年股價飈2.2倍！他認為，企業面臨的下一個挑戰，是如何將生成式AI商業化，預計到2027年，在所有行業中將有四分之三的公司使用AI。雖然AI概念股估值偏高，但若如他所言，AI應用變得普及，相信上升空間猶在，暫不應估頂。當然，科技急速發展是雙刃劍，如馮思迪還提及的深度偽造（deepfakes），可以對網絡安全構成挑戰。

可持續發展方面，他談到全球更積極應對氣候變化問題，例如去年11月舉行的第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）上，各國就全球適應目標（GGA）達成了共識；另一方面，在建築物內部，科技也有助於減少碳排放，並提高舒適度。根據國際能源署的數據，全球對建築節能的投資預計從2015年的1400億美元，增加到2021年的1900億美元。然而，要「貼中」相關範疇受惠股非易事，故不如透過ESG基金或ETF，捕捉可持續發展的潛在增長機會。

另外，馮思迪指出，阿茲海默症（Alzheimer's Disease）出現一線希望，因美國近日批准日本衛采製藥（Eisai）和美國百健（Biogen）合作研發的阿茲海默症藥物。

Garmin疫後回吐 去年底再起動

至於他最後提出的兩個趨勢，都與生活有關，一是「活躍生活再度流行」，二是「體驗經濟的興起」，前者指新冠疫情突顯出健康的重要性，如大眾對能夠追蹤和鼓勵進步的先進健身設備有強烈需求，而後者指體驗需求不斷增長，尤其是在零售和旅遊領域。按此見解，意味具健身和體驗概念的個股可以吼實；舉例說，智能運動手表生產商Garmin（美：GRMN），廣受全球「跑友」歡迎，於疫情期間股價曾倍翻，經過約兩年的回吐和整固後，去年底再次起動，值得多望兩眼。

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[袁國守 投資心戰室]