許健生：創科靠前沿 香港玩不完

【明報專訊】新正頭大年初十,筆者先祝讀者們十全十美,龍年大吉。自去年初香港疫後向全球對外開關,本地經濟復蘇的速度較預期遜色,加上恒生指數由2018年高位33,000點,跌至上星期五收市約16,340點,單看指數就冇咗一半。全世界不少「專家」都跑出嚟提出「香港玩完」、「香港已死」的言論。而有「中國大好友」之稱,摩根史丹利前首席經濟學家羅奇(Stephen Roach)上周一在英國《金融時報》撰文以《我很痛心地說,香港已玩完》(It pains me to say Hong Kong is over )。