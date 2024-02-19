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溫傑：中煤能源待回調分段吸

【明報專訊】中煤能源（1898）是聚焦煤炭生產與貿易的大型能源企業，在山西、內蒙古、陝西、新疆擁有大型煤炭基地。其合共有五大業務分部，包括煤炭業務：收入來自自產商品煤銷售、買斷貿易煤銷售，以及從事煤炭進出口和國內代理服務，此業務佔集團總收入近85%，預示煤炭價格、成本及銷售量為集團業績的重點因素；煤化工業務：主要產品包括聚烯烴、尿素、甲醇及硝銨。當中甲醇包括對外銷售及內部自用，後者佔相關數入的絕大多數；煤礦裝備業務；金融業務；其他業務：主要包括發電、鋁加工、設備及配件進口、招投標服務和鐵路運輸等。

先從行業前景簡單分析，雖然中國極力發展清潔能源，不過以2022年電力裝置結構來看，火力裝置容量13.3億千瓦，佔總發電裝置容量的比重為52.1%，還是電力的主要來源。同時，中國對能源安全的擔憂，有望保持較高的煤炭庫存，增加國家能源儲備以滿足未來需求。

業績方面，集團未公布全年業績。截至去年9月止，首3季營業額1562.09億元（人民幣，下同），年減10.9%；淨利166.88億元，年減13.7％，整體符合市場預期。業績下滑受主要產品銷售價格下降，以及計提資產減值增加所影響。仔細分析，縱使面對銷售煤炭價格下跌，同期銷售成本亦有減少。根據公告，去年1至9月集團自產商品煤單位銷售成本每噸294.79元，按年減少11.39元，下降3.7%。

至於全年生產經營數據，去年全年集團商品煤產量13,422萬噸，年增12.6%，商品煤銷量28,493萬噸，年增8.4%；其中，自產商品煤銷量13,391萬噸，年增11.3%。單計12月，商品煤產量1081萬噸，年增22.4%，商品煤銷量2344萬噸，年增19.5%；其中，自產商品煤銷量1166萬噸，年增32.2%。簡單而言，去年12月無論是產量還是銷量（特別是自產商品煤銷量），增長速度都有所加快。

市值管理成效納央企考核 估值有望重估

展望未來，市場傾向預期煤炭價格下跌空間相對有限，中樞更有望上移。更為重要的是作為「中特股」而估值偏低的中煤能源，估值有望獲得重估。事緣國務院國資委產權管理局於1月下旬表示，將會把市值管理成效納入對中央企業負責人的考核。投資者因此相信各家央企會透過增持、回購或加大現金分紅等行動以回報投資者，從而提升其估值及市值。

集團2022年度末期息為0.413元，按年持續增加，現價計股息率達5.5厘。雖然2023年度派息有機會受業績影響，但估計中長線息率有望維持於吸引水平。策略上，由於早前股價曾顯著揚升，建議待回調再分段吸納。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]