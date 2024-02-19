溫傑：中煤能源待回調分段吸

先從行業前景簡單分析，雖然中國極力發展清潔能源，不過以2022年電力裝置結構來看，火力裝置容量13.3億千瓦，佔總發電裝置容量的比重為52.1%，還是電力的主要來源。同時，中國對能源安全的擔憂，有望保持較高的煤炭庫存，增加國家能源儲備以滿足未來需求。

業績方面，集團未公布全年業績。截至去年9月止，首3季營業額1562.09億元（人民幣，下同），年減10.9%；淨利166.88億元，年減13.7％，整體符合市場預期。業績下滑受主要產品銷售價格下降，以及計提資產減值增加所影響。仔細分析，縱使面對銷售煤炭價格下跌，同期銷售成本亦有減少。根據公告，去年1至9月集團自產商品煤單位銷售成本每噸294.79元，按年減少11.39元，下降3.7%。

至於全年生產經營數據，去年全年集團商品煤產量13,422萬噸，年增12.6%，商品煤銷量28,493萬噸，年增8.4%；其中，自產商品煤銷量13,391萬噸，年增11.3%。單計12月，商品煤產量1081萬噸，年增22.4%，商品煤銷量2344萬噸，年增19.5%；其中，自產商品煤銷量1166萬噸，年增32.2%。簡單而言，去年12月無論是產量還是銷量（特別是自產商品煤銷量），增長速度都有所加快。

市值管理成效納央企考核 估值有望重估

展望未來，市場傾向預期煤炭價格下跌空間相對有限，中樞更有望上移。更為重要的是作為「中特股」而估值偏低的中煤能源，估值有望獲得重估。事緣國務院國資委產權管理局於1月下旬表示，將會把市值管理成效納入對中央企業負責人的考核。投資者因此相信各家央企會透過增持、回購或加大現金分紅等行動以回報投資者，從而提升其估值及市值。

集團2022年度末期息為0.413元，按年持續增加，現價計股息率達5.5厘。雖然2023年度派息有機會受業績影響，但估計中長線息率有望維持於吸引水平。策略上，由於早前股價曾顯著揚升，建議待回調再分段吸納。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]