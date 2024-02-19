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袁國守：A股復市 料「國家隊」續買貨

【明報專訊】港股龍年開局不俗，長假期後3個交易日累漲593點或3.8%，技術走勢改善，恒指重上16,000點，上周五收報16,339點。今日（19日）A股復市，料「國家隊」繼續買貨，本周表現應不會太差，有望帶動港股升多浸。

然而，長遠來說，大市表現始終看回基本面，若然內房債務問題仍揮之不去，經濟及企業盈利未能改善，恒指難走出15,300至16,300點上落格局，故目前以短線操作為上策。

外圍方面，美國上周二公布的CPI數據高於預期，減息憧憬降溫，一度拖累美股急挫，但企業盈利理想，至周三已重拾上升動力，標普500指數更於周四創收市新高。相信如《投資王道》欄主王弼所言，因大量投資者怕「蝕底」（Fear Of Missing Out，FOMO），在晶片股和相關AI股帶動下，散戶入市（美股）尤其踴躍。

展望本周，晶片龍頭公司Nvidia（美：NVDA）將於本周三（21日）公布業績，若未能再次帶來驚喜，市場「不收貨」，美股特別是納指或借勢回吐，戰友不可不防。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]