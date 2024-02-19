瑞銀亞洲：內需股走强 海底撈購22433

【明報專訊】伴隨着新春假期，近日消費及內需股整體走强，海底撈（6862）較早前就指出新春期間其包廂、大桌預訂緊張。上周五海底撈升6.29%報14.2元；九毛九（9922）升7.35%報5.11元。另外，上周五華潤啤酒（0291）升9.14%、蒙牛（2319）升7.44%、李寧（2331）升4.94%。如認為消費及內需股可延續升勢，可留意海撈認購（22433），行使價17.38元，2024年9月到期，有效槓桿約3.9倍；或九毛認購（22219），行使價6.41元，2025年3月到期，有效槓桿約2.6倍；或華啤認購（23087），行使價40.05元，2024年9月到期，有效槓桿約5.5倍；或蒙牛認購（22881），行使價26.22元，2024年10月到期，有效槓桿約3.6倍；或李寧認購（21671），行使價28.05元，2024年5月到期，有效槓桿約6.3倍。
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