陳永傑：聯儲3月難減息 5月有機會

議息聲明提到，過去一年通脹緩和，但仍偏高，局方高度關注通脹風險，在通脹持續回落至2%的信心增強前，減息並不合適。聲明措辭刪去「可能進一步收緊政策」，並提到在考慮對利率實施任何調整時，將仔細評估收到的數據。近期數據反映經濟活動一直以穩健速度擴張，但不穩定。就業增長有所放緩，失業率處於低位。鮑威爾認為，經濟進展良好，通脹已放緩，但仍高於目標，前景充滿不確定。聯儲局強調在通脹持續回落至2%的信心增強前，減息並不合適。鮑威爾表示，政策利率可能處於今輪周期高位，今年某個時候開始減息將是合適做法，但不認為3月會減息。

過早或過遲減息都不合適，過早或過多減息可能扭轉通脹形勢。至於太遲減息或減息太少，則可能削弱經濟及就業狀况。鮑威爾指出，假如就業市場出乎意料轉弱，當局或會更早減息。如果通脹保持黏性或升溫，則會較遲才採取行動。

筆者估計今年5月減息機會正在上升，所以，預期美國樓市股市等投資市場會穩定上揚，並擴散到世界各地的樓股市場，令各個市場也變得興旺。

至於香港樓市，期望港府能夠迅速全面「撤辣」，重振正疲弱的香港樓市。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]